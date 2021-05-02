От визита губернатора Нижегородской области до Пасхи: чем жила Челябинская область на этой неделе

Редакция Первого областного информационного агентства представляет традиционный дайджест

На этой неделе в Челябинскую область с рабочим визитом прибыл глава Нижегородской области, Эдгард Запашный вместе с руководством Росгосцирка узнал, как идут работы в челябинском цирке, а в Троицке с третьей попытки начали благоустройство городского парка. Самые важные и интересные события этой недели — в традиционном дайджесте ИА «Первое областное».

Визит губернатора Нижегородской области Глеба Никитина

В понедельник, 26 апреля, в Челябинскую область прибыл с рабочим визитом губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Поскольку он возглавляет комиссию Госсовета при президенте РФ по экологии, то целью его визита прежде всего было знакомство с южноуральскими методиками контроля чистоты атмосферы и борьбы с предприятиями-загрязнителями. Поэтому первым делом Никитин отправился на пост контроля.



Губернатор Челябинской области Алексей Текслер в ходе встречи с Никитиным рассказал о том, как в регионе реализуется вопрос экологии.



В результате встречи губернаторы подписали соглашение о сотрудничестве между Южным Уралом и Нижегородской областью, причем сразу на нескольких уровнях.



Городская среда

В Челябинске пересмотрели проект метрополитена и, по словам Алексея Текслера, уже приняли основные решения.



Эдгард Запашный вместе с руководством Росгосцирка посетил челябинский цирк в рамках первого Всероссийского форума «Цирк будущего». Делегация осмотрела вольеры, фойе, манежи, гаражи, разгрузочную зону, попутно внося свои замечания. Открытие цирка запланировано на конец 2022 года.



В Челябинской области на модернизацию коммунальных сетей дополнительно направили 34 миллиона рублей. Деньги поступили из федерального бюджета.



В Троицке с третьей попытки начинается благоустройство городского парка имени Н. Д.Томина за 277 миллионов рублей. Там планируют совместить архитектурное наследие города с современными тенденциями.



Хорошие новости

В Челябинске открылась пасхальная ярмарка, на которой можно купить не только сладости, церковные и другие товары, но и принять участие в увлекательных мастер-классах. Ярмарка будет работать до 10 мая.



В Челябинской области ветераны Великой Отечественной войны и вдовы ветеранов получат именные поздравления от Алексея Текслера. Разносить их начали уже на прошедшей неделе.



Детям в Челябинской области открыт бесплатный вход во все музеи с 1 по 10 мая, в театры — с существенной скидкой. Это правило распространяется не только на групповые, но и на индивидуальные посещения.



Получить кешбэк за детский отдых южноуральцы смогут до конца 2021 года. С 20-х чисел мая родители смогут приобретать путевки в детские лагеря и автоматически получать на карту «Мир» 50 процентов стоимости путевки в течение пяти дней.



Праздники

В Челябинске запустили большой праздничный салют в честь присвоения столице Южного Урала звания «Город трудовой доблести». Посмотреть на фейерверк на набережной реки Миасс собрались тысячи горожан.



Православные челябинцы отметили Пасху. В Свято-Симеоновском кафедральном соборе прошло торжественное богослужение.

