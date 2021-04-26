Нижегородский губернатор осмотрел челябинский центр экологического мониторинга

Глеб Никитин прибыл на Южный Урал, чтобы ознакомиться с системой контроля за загрязнителями атмосферы

26 апреля в Челябинске находится с рабочим визитом губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Глава региона вдобавок возглавляет комиссию Госсовета при президенте РФ по экологии. Поэтому цель приезда Никитина — прежде всего знакомство с южноуральскими методиками контроля чистоты атмосферы и борьбы с предприятиями-загрязнителями. Корреспонденты Первого областного информагентства сопровождали Глеба Сергеевича в ходе визита.



Глеб Никитин первым делом посетил пост контроля качества атмосферного воздуха на территории областной больницы № 3. Здесь же он осмотрел передвижную лабораторию на базе «Форда». Затем делегации нижегородцев устроили экскурсию по центру экологического мониторинга Челябинской области — учреждению, куда стекаются данные со всех наблюдательных постов Южного Урала.





Напомним, открытие центра прошло 25 декабря 2020 года. Суть работы нового учреждения — объединение всех имеющихся в регионе средств наблюдения за качеством воздуха. Таким оборудованием располагают региональное министерство экологии, Росгидромет и Роспотребнадзор. Однако до конца 2020 года в России не было примеров объединения станций в одну систему.

Экскурсию для нижегородцев провел руководитель центра экологического мониторинга (ЦЭМ) Владислав Коробкин. Глеб Никитин засыпал его вопросами. Нижегородского губернатора интересовала стоимость стационарных и передвижных лабораторий, количество исследуемых параметров, сроки насыщения региона наблюдательными постами, возможность использовать полученные центром данные в суде — для наказания предприятий-загрязнителей.

Коробкин напомнил собравшимся, что на сегодня в Челябинске действует девять стационарных постов минэкологии и восемь — Росгидромета. Кроме того, в планах региональных властей в конце концов довести до ста штук количество малогабаритных систем наблюдения, которые не требуют отдельных помещений, а размещаются просто на крышах зданий.

«Система работает в онлайн-режиме, мы отсюда видим любые очаги загрязнения. Это, плюс методика вычисления, куда распространяются выбросы, может легко и точно определить, кто именно загадил воздух», — объяснял гостям начальник ЦЭМ.



Разговор зашел также о квотировании выбросов. Глеб Никитин заметил, что это может даже стать предметом для бизнеса: если какое-то предприятие благодаря внедрению наилучших доступных технологий сможет существенно снизить свои выбросы, то «излишек» квоты промышленники смогут продать коллегам.

Добавим, об опыте челябинцев речь пойдет сегодня, 26 апреля, на заседании комиссии Госсовета по экологии. Нижегородский губернатор проведет заседание в режиме ВКС, не покидая Челябинска.