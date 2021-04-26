Глеб Никитин: «Челябинск — город-лидер по построению системы мониторинга воздуха»

Губернатор Нижегородской области оценил экологическую работу на Южном Урале

В Челябинске продолжается рабочий визит главы Нижегородской области, руководителя рабочей группы Госсовета по направлению «Экология и природные ресурсы» Глеба Никитина. С губернатором Алексеем Текслером он обсудил перспективы межрегионального сотрудничества. Глава Челябинской области рассказал, как вопрос экологии, который является одним из самых важных в регионе, успешно реализуется, а Южный Урал готов делиться накопленным опытом.

«Мы активно работаем над тем, чтобы экология в регионе улучшалась и по направлению чистого воздуха, и по направлению воды. Работаем по вопросу твердых бытовых отходов. Считаю, что у нас накоплен определенный положительный опыт, мы рекультивировали одну из крупнейших свалок на территории области — это крупнейший экологический проект. Челябинск и Магнитогорск входят в 12 городов, где реализуется комплексный план по снижению выбросов. Работаем с министерством по теме чистого воздуха, у нас наработан определенный опыт, в частности, по выстраиванию системы мониторинга», — сказал Алексей Текслер.

Глеб Никитин особо отметил опыт Челябинской области по мониторингу атмосферного воздуха и важность этой работы для Нижегородской области.

«Челябинск действительно продвинулся в этом отношении. Я считаю, что Челябинск — это один из регионов и городов-лидеров с точки зрения построения системы мониторинга. Безусловно, есть еще направления, в которых нужно развиваться, но есть и реальные результаты, которые мы сегодня видели. Спасибо огромное за эту открытость, готовность делиться, это тоже очень важно», — сказал нижегородский губернатор.

Напомним, в рамках рабочего визита на Южный Урал Глеб Никитин ознакомился с работой Центра экологического мониторинга Челябинской области. В ходе встречи главы регионов обсудили вопросы промышленного сотрудничества.