В Челябинской области ветераны Великой Отечественной войны и вдовы ветеранов получат именные открытки от губернатора

Власти региона оказывают поддержку старшему поколению в течение всего года



Ежегодно ветераны Челябинской области получают от губернатора Алексея Текслера именное поздравление с Днем Победы. В нем — обращение главы региона к каждому ветерану, уважение к заслугам военного поколения южноуральцев, подвигу каждого из них. Праздничные открытки ветераны начнут получать уже на этой неделе.

«Мы глубоко благодарны вам за стойкость и отвагу, за сильную, свободную страну, за мирное небо над нашим Отечеством. 9 Мая для каждого человека в нашей стране — символ бессмертного народного подвига, беспримерной стойкости, мужества тех, кто в тяжелейшей войне отстоял родную землю и избавил мир от фашизма», — обратился губернатор Челябинской области Алексей Текслер в поздравительных письмах к ветеранам.

Глава региона отметил, что многих из тех героев уже нет с нами, но вечно жива память о них и остра горечь утраты.

«Спасибо вам, всему поколению победителей, за свободу нашей Родины, за вашу личную стойкость, веру и мужество. Долгих вам лет, счастья и благополучия», — пожелал Алексей Текслер.

На Южном Урале проживают более 12 тысяч ветеранов Великой Отечественной войны и более 3700 вдов ветеранов. Региональные власти оказывают поддержку старшему поколению регулярно. В области продолжается обеспечение жильем ветеранов. За время действия программы 2657 ветеранов Челябинской области получили сертификаты на единовременную выплату на покупку жилья. В этом году на выплаты будет выделено 23 миллиона рублей.

По инициативе Алексея Текслера увеличена выплата на текущий и капитальный ремонт жилья, подводку к дому газопровода и установку внутридомового газового оборудования для южноуральских ветеранов. Размер выплаты на ремонт квартир в многоквартирных домах увеличен — с 15 до 40 тысяч рублей, на ремонт жилых домов — с 25 до 66 тысяч рублей, на подводку к дому газопровода и установку внутридомового газового оборудования — с 25 до 100 тысяч рублей, на капитальный ремонт жилья — до 107 тысяч рублей. В 2021 году помощь получат 480 ветеранов. На эти цели из областного бюджета предусмотрено 28,5 миллиона рублей.

«Для нас важно достойно встретить праздник и оказать максимальную поддержку каждому ветерану. К сожалению, с каждым годом ветеранов становится все меньше и меньше. И наша задача — окружить их заботой и вниманием», — подчеркнула министр социальных отношений Челябинской области Ирина Буторина.

Для ветеранов предусмотрено оздоровление в санаторно-курортных учреждениях. Путевки предоставляются вне очереди. В 2021 году планируют отдохнуть в санаториях порядка 200 ветеранов.