В Троицке с третьей попытки начинается благоустройство парка за 277 млн рублей

Вход на территорию сада будет закрыт 1 мая

С 1 мая в Троицке стартуют работы по благоустройству городского парка им. Н. Д. Томина. Компания АО «Авиапромстрой» из Москвы проведет реконструкцию парка культуры и отдыха за 277 миллионов рублей. Это победитель третьего аукциона, который объявляла администрация города.

Напомним, первый аукцион комиссия признала не соответствующей требованиям из-за единственной заявки участника. Во втором — вообще никто не участвовал. Третий аукцион был проведен в начале февраля, но подписание документов с победителем откладывалось из-за двух жалоб в УФАС по Челябинской области.

В итоге компания АО «Авиапромстрой», которая специализируется на строительстве и реконструкции промышленных зданий и сооружений, приступает к работам 1 мая. Объявление о закрытии парка на время работ сделала администрация города.

«С 1 мая вход в парк культуры и отдыха будет закрыт в связи с реконструкцией. Ориентированный срок окончания работ — конец октября. Напомним, в 2020 году Троицк одержал победу во всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях и получил федеральный грант в размере 90 млн рублей на реновацию городского парка. В целях обеспечения безопасности населения просим троичан воздержаться от посещения общественного пространства», — сообщила троицкая администрация.

В парке им. Н. Д. Томина должно совместиться архитектурное наследие города с современными тенденциями. Здесь предусмотрена семейная, молодежная, спортивная и событийная зоны. Спортивная зона будет оборудована скейт-площадкой, полем для футбола, скалодромом, здесь установят столы для настольного тенниса и для игры в шахматы. В парке должны появиться торговые павильоны и амфитеатр, место для пикников. Украсят территорию клумбы, деревья и кустарники, а также малые архитектурные формы и арт-объекты, аллейные и ландшафтные светильники.

Благоустройство в Троицке идет не только в парке. Так, на центральной площади города была установлена скульптура художника, которую местные жители так и не смогли сохранить. На этой неделе администрация города рассказала, как две жительницы устроили фотосессию на плечах у арт-объекта и снесли голову скульптуры.