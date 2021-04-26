В Челябинске стартовала пасхальная ярмарка

Развлекательная и интерактивная программа продолжится до конца майских праздников

В Челябинске у ледовой арены «Трактор» в понедельник, 26 апреля, открылась пасхальная ярмарка. Она продолжится до 10 мая. Ярмарка представляет не только товары, — для гостей мероприятия продуманы увлекательные мастер-классы и квесты.

Сегодня посетители мастерили кукол для оберега, расписывали яйца, складывали оригами и участвовали в викторинах. Параллельно с творческой программой юным жителям города предложили интерактив. Вместе с родителями ребята создали свой первый мультфильм с помощью песка. Мастера театра песочной живописи «Скарабей» каждый час проводили необычные занятия.

«Рисование песком развивает воображение, мелкую моторику и творческий потенциал, а еще успокаивает и помогает снять стресс. Следующие мастер-классы пройдут уже в эту пятницу, 30 апреля 2021 года. В программе — песочная анимация от театра „Скарабей“, интересные игры и создание весенних цветов из бумаги и картона», — поясняет представитель управления культуры администрации Челябинска.

В воскресенье, 2 мая, православные южноуральцы будут отмечать Светлую Пасху. В этот день на ярмарке запланирована праздничная программа. Гости могут принять участие в мастер-классах по росписи яйца и пасхального украшения, а также пройти квест и помочь кролику собрать все подарки.

«Новый художественный театр представит мини-спектакли и проведет веселые викторины. Позже к нему присоединятся коллеги из театра „Манекен“. А талантливые ученики челябинских школ искусств представят лучшие танцевальные номера и песни», — комментирует пресс-служба администрации города.

Увлекательные интерактивы ждут челябинцев также 4 мая и 7 мая.