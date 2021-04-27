Детям в Челябинске открыт бесплатный вход во все музеи с 1 по 10 мая

С 1 по 10 мая театры, музеи, концертные площадки и библиотеки в Челябинской области будут работать как обычно

В нерабочие и праздничные дни мая дети смогут бесплатно попасть в любой музей и со скидкой — в театр. Это правило распространяется не только на групповые, но и на индивидуальные посещения.

«У нас и прежде существовала практика бесплатных групповых экскурсий в музеях для школьников. Теперь это распространяется даже на индивидуальные посещения. Если родители пришли с ребенком до 14 лет, то брать билет на ребенка не придется. В театрах билеты юным зрителям будут продавать со скидкой от 50 до 70 процентов. Думаю, это станет хорошим подарком для семей с детьми», — пояснил глава министерства культуры области Алексей Бетехтин.

К майским праздникам все учреждения культуры подготовили обширную и разнообразную программу. Общая афиша опубликована на сайте министерства культуры Челябинской области.

Афишу для взрослых на ближайшую неделю мы подготовили самостоятельно.