Алексей Текслер: «Мы определились с основными проектными решениями по метро»

Глава региона отметил, что эта работа будет увязана с развитием общественного транспорта в городе

В Челябинске пересмотрели проект метрополитена и определили основные проектные решения. Об этом накануне во время заседания круглого стола «Послание Президента Российской Федерации В. В. Путина: взгляд из регионов», который состоялся на базе Экспертного института социальных исследований, сообщил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

«Мы пересмотрели проект метрополитена с учетом уже проделанной работы и сейчас определились с основными проектными решениями. Мы понимаем, как будем развивать то, что уже было сделано, как будем вписывать в новую транспортную схему, а также как это будет увязано с развитием общественного транспорта в целом, с новой маршрутной сетью, которую мы разработали, которую будем внедрять в течение ближайших двух лет», — заявил глава региона.

21 апреля в ходе послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин заявил о развитии проекта челябинского метрополитена.

Напомним, в конце февраля 2021 года вице-премьер РФ Марат Хуснуллин во время рабочей поездки в Челябинскую область спускался в недостроенный метрополитен. Хуснуллин обсудил перспективы развития подземного долгостроя с губернатором Алексеем Текслером и предложил три варианта развития подземки.