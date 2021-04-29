Челябинская область получила дополнительно 34 млн рублей из федерального бюджета. Эти средства направили на модернизацию систем коммунальной инфраструктуры региона. Всего, по данным областного Минфина, на эти цели в бюджете текущего года будет предусмотрено 404,8 млн рублей. По решению южноуральских депутатов дополнительные средства включены в региональный бюджет на 2021 год.
По словам министра финансов Челябинской области Андрея Пшеницына, всего с федерального уровня поступило 35,9 млн рублей. Это дополнительные целевые средства, предназначенные для конкретных расходов.
Еще полтора миллиона направят на ежегодную выплату людям, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России», что увеличит уже заложенный в бюджете на 2021 год объем финансирования до 295,3 млн рублей.
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