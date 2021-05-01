В Челябинске запустили праздничный фейерверк

Лучшие моменты запечатлел фотограф ИА «Первое областное»

Сегодня, 1 мая, в Челябинске над рекой Миасс прогремел праздничный салют. Фейерверк запустили в честь присвоения Челябинску звания «Город трудовой доблести».



Посмотреть на салют на набережную пришли тысячи горожан.







Напомним, почетное звание «Город трудовой доблести» присвоен Челябинску согласно федеральному закону от 1 марта 2020 года. Это звание присваивается тем российским городам, жители которого внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне, проявив героизм и самоотверженность.