Православные южноуральцы отмечают Пасху

Накануне в Свято-Симеоновском кафедральном соборе прошла торжественная служба

Сегодня, 2 мая, православные христиане отмечают Воскресение Христово — главный церковный праздник. Традиционно в ночь на пасхальное воскресенье в храмах проходят торжественные службы. В челябинский Свято-Симеоновский кафедральный собор накануне пришли сотни верующих горожан.







Перед началом пасхальной службы в Челябинск самолетом доставили Благодатный огонь, который в Великую субботу сошел в Иерусалиме. Его доставили в Свято-Симеоновский кафедральный собор, и сразу же в храме началось торжественное богослужение. Митрополит Челябинский и Миасский Алексий обратился к верующим с посланием:

«Всечестные отцы, боголюбивые иноки и инокини, дорогие братья и сестры и все верные чада Челябинской митрополии! Христос Воскресе! Вновь и вновь мы повторяем эти слова нашего спасения, которые каждый раз звучат для нас Благой вестью о любви Бога к человеку, который „уничижил Себя Самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человекам и по виду став как человек“ (Флп. 2:6). Воистину, велика тайна любви Божией! Бог становится человеком, чтобы человек стал Богом!»— сказал владыка.





Как сообщают евангелисты, в воскресенье Мария Магдалина и другая Мария пришли посмотреть гроб, но вдруг произошло сильное землетрясение, и Ангел Господень, сошедший с небес и севший на камень, которым был закрыт вход в гробницу, сказал им: «Не бойтесь, ибо знаю, что вы ищете Иисуса распятого. Его нет здесь, Он воскрес, как сказал».

Таким образом, согласно православному учению, с Воскресением Христовым побеждается смерть, а люди получают шанс на вечную жизнь, поскольку, по словам патриарха Московского и всея Руси Кирилла, Иисус «всех нас освободил от рабства диаволу».

Традиционно за 30 минут до полуночи идет пасхальная полунощница, на которой поется канон Великой субботы, в полночь начинается крестный ход: прихожане выходят из храма, его двери закрываются. Обойдя храм или территорию вокруг него, они возвращаются к дверям, колокольный звон затихает, и начинается минута тишины. После этого священник начинает пасхальную заутреню, во время которой впервые произносятся слова «Христос Воскресе!», открываются двери, крестный ход входит в храм, и начинается заутреня. По ее окончании духовенство совершает божественную литургию. Отметим, Пасха на этом не заканчивается: такая же пасхальная служба будет проходить в храмах еще в течение недели.

Согласно Евангелиям, Бог послал своего сына Христа на землю, чтобы освободить людей от смерти и дать им надежду на вечную жизнь. Иисус, повзрослев, крестился, выдержал искушение дьявола и начал проповедь о Царстве Божием. В течение нескольких лет он проповедовал, набирал учеников — своих последователей, исцелял и воскрешал людей.

Спустя три с половиной года после начала служения Иисуса иудейские первосвященники схватили его и осудили на позорную смерть. Однако для осуществления своего замысла им необходимо было утверждение римского прокуратора Иудеи Пилата. Он не видел вину Иисуса и хотел отпустить его, но, увидев взволновавшийся народ, предложил людям самим решить, что сделать с Христом. Те поддержали идею первосвященников. Так Иисус был распят. Через три дня, как он и говорил своим ученикам, он воскрес.