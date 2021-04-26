Нижегородская область и Южный Урал подписали соглашение о сотрудничестве

Губернаторы Алексей Текслер и Глеб Никитин уверены, что межрегиональная кооперация двух субъектов федерации вскоре даст свои плоды

26 апреля в Челябинске было подписано соглашение о сотрудничестве между Южным Уралом и Нижегородской областью — сразу на нескольких уровнях, от глав регионов до объединений бизнесменов и отдельных предприятий, передает корреспондент Первого областного информагентства.



Отдельные контракты, специально приуроченные к визиту в Челябинскую область нижегородского губернатора Глеба Никитина, были заключены между ООО «Копейский завод изоляции труб», АО «Конар», компаниями «Окапол» и «Даниэли Волга». Кроме того, о сотрудничестве на межрегиональном уровне договорились главы регионов, Челябинская областная ассоциация работодателей и Нижегородская ассоциация промышленников и предпринимателей.





Интересно, что подписание соглашения прошло не в правительстве Челябинской области, а на территории индустриального парка «Станкомаш», в цехах завода «Русские электрические двигатели» (входит в ПАО «Транснефть»). Как оказалось, Глебу Никитину «Станкомаш» хорошо знаком по работе в федеральном минпромторге: тогда еще не губернатор, а заместитель министра промышленности и торговли РФ, он следил за сертификацией «Станкомаша» как индустриального парка, а в 2016 году приезжал в Челябинск на открытие одного из заводов.

«У нас промышленные регионы, мы во много схожи. Межрегиональная кооперация — очень хорошая практика, объединившись, мы можем дополнять, усиливать друг друга, дарить друг другу новые компетенции. Это позволит нам усилить направление импортозамещения, дать толчок к появлению вообще новых производств. Уверен, что у нас все получится. Наши промышленники и предприниматели позитивно относятся к такой коллаборации, мы тоже видим в этом большую перспективу», — объяснил смысл происходящего Алексей Текслер.

Глеб Никитин поддержал коллегу: по словам гостя из Нижнего Новгорода, обилие тяжелой промышленности в обоих регионах дает массу заказов для машиностроительных компаний. Никитин привел примеры: по его словам, нижегородские предприятия могут стать поставщиками комплектующих для активных резидентов «Станкомаша», и, наоборот, продукция челябинских компаний будет востребована в Нижнем Новогороде, где реализуется амбициозный металлургический проект «Эколант».





Напомним, утром 26 апреля Глеб Никитин также осмотрел челябинский региональный центр экологического мониторинга, а после провел выездное заседание рабочей комиссии Госсовета по экологии. Как руководитель этой комиссии, позже нижегородский губернатор заявил, что элементы системы экологического мониторинга, реализованные на Южном Урале, могут быть внедрены и на нижегородской земле, и по всей стране.

«А это опять-таки заказы для нашей промышленности. Нижний Новгород точно будет участвовать!» — пообещал Глеб Никитин.