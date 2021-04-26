Открытие челябинского цирка откладывается на конец 2022 года

Эдгард Запашный вместе с руководством Росгосцирка оценили, как ведутся работы

Сегодня, 26 апреля, в Челябинск на первый Всероссийский форум «Цирк будущего» приехали руководители Росгосцирка и народный артист России, генеральный директор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный. После открытия форума делегация из Москвы поехала в челябинский цирк, который находится на реконструкции.

Ремонт в цирке начался год назад, но был приостановлен: проект реконструкции не соответствовал современным требованиям. Первоначальный план был разработан еще в 2014 году. По словам директора цирка Рихарда Илгача, новый проект в ближайшие дни будет направлен на госэкспертизу. Сейчас в него вносят последние детали. Госэкспертиза будет рассматривать проект не меньше двух месяцев, такова информация на сегодняшний день.

«Восстановлены кровли в помещениях для животных, а также в административном здании, репетиционном манеже. Проведено остекление по всему периметру цирка. Сделаны пандусы. Произведен полный демонтаж оборудования, ведется подготовка к установке вентиляционного оборудования: прорубаются отверстия под короба, делаются крепления. Сейчас ведутся те работы, которые не связаны с новым изменением в проекте»,— рассказал Рихард Илгач.





Директор назвал ориентировочные сроки открытия: конец 2022 года — начало 2023-го. Росгосцирк пристально следит за ходом ремонта. По словам Илгача, головная организация не дает расслабиться ни руководству, ни строителям.

«Нужно сделать хорошо, чтобы потом после открытия опять не закрывать на какие-нибудь „доделки“. Нужно, чтобы мы, в хорошем смысле слова, удивили наших жителей, горожан и гостей города»,— отметил директор цирка.

Рихард Илгач рассказал и показал представителям Росгосцирка и Эдгарду Запашному, в каком состоянии сейчас цирк. Делегация осмотрела вольеры, фойе, манежи, гаражи, разгрузочную зону, попутно внося свои замечания. Эдгард Запашный лично давал советы директору, как лучше поступить с тем или иным помещением: расширить вход конюшни, изменить бортики на манеже, чтобы лошади не ударялись о них, и так далее.

«Несмотря на то что мы держим руку на пульсе ремонта челябинского цирка, всегда нужно смотреть своими глазами. Сейчас своими глазами посмотрели, несколько заметок себе сделали: по манежу, по конюшне. И третья — я лично поставлю задачу Рихарду Чеславовичу, чтобы он, как только будет готов проект, направил его нам, чтобы наши ключевые специалисты всё согласовали. Чтобы не переделывать проект второй раз и чтобы не допустить ошибок уже при строительстве», — поделилась заместитель генерального директора Росгосцирка Татьяна Бушкова.





Эдгард Запашный рассказал журналистам, что он очень дорожит челябинским цирком. По его словам, наш цирк — место хороших традиций. Здесь когда-то работали его родители, дяди и он сам.

«Честно говоря, я с болью в сердце смотрю на эти руины в надежде на то, что всё это будет меняться. Я не могу вспомнить другой цирк, который фактически стоит прямо на набережной. Место великолепное. Надо, чтобы цирк запустился, чтобы он соответствовал всем требованиям зрительского удобства, комфорта артистов и животных. Как только цирк заработает, я уверен, что благодаря нашему плотному контакту с компанией Росгосцирк мы сделаем всё для того, чтобы приезжали артисты из Большого Московского цирка. Да и мы сами с братом с удовольствием здесь отработаем», — заявил народный артист России Эдгард Запашный.





Также Запашный дал совет руководству челябинского цирка: это должна быть многофункциональная площадка, чтобы здесь выступали не только цирковые коллективы, но и звезды российской эстрады, а также чтобы была возможность проводить спортивные соревнования, например игры ММА. Артист привел в пример выступления Аллы Пугачевой в Брянском цирке и Максима Галкина — в Карагандинском. Эдгард лично бывал на их концертах и остался в восторге.

«Главное — подготовить инфраструктуру, чтобы зритель чувствовал себя комфортно, а не сидел на каких-то маленьких узких сидушках. Это и дополнительная привлекательность цирка, и заработок», — поделился Эдгард Запашный.

Первый всероссийский форум «Цирк будущего» будет проходить 26 и 27 апреля. Представители любительских и государственных цирков будут обсуждать насущные профессиональные проблемы и проходить различные мастер-классы.