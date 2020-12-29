Локдаун — не нокаут

Чем запомнился южноуральцам самый необычный год XXI века

Пандемию COVID-19 можно назвать главным событием 2020 года, которое определило многие процессы как в политике, так и в экономике, культуре и других сферах жизни Челябинской области. Лексикон рядового южноуральца за эти месяцы пополнился такими словами как «локдаун», «пандемия» и «удаленка». Несмотря на тревожные ожидания, жизнь не остановилась, а в некоторых отраслях наблюдался даже взрывной рост. Этим материалом ИА «Первое областное» начинает подводить итоги такого противоречивого года.

Пандемия: от старта до вакцины

Первый больной появился в Челябинской области в марте: житель Миасса привез коронавирус из Испании. Затем заболевшие стали появляться в разных муниципалитетах. Сначала всех зараженных изолировали в больницах. Отказников сопровождала полиция. Вскоре стало понятно: больных слишком много. Южноуральцам разрешили лечиться дома, с конца марта для всей области на два с лишним месяца был введен режим самоизоляции.





Коронавирус не обошел ни рядовых граждан, ни элиту: на самоизоляцию уходил даже губернатор Алексей Текслер. Переболели вице-губернатор Анатолий Векшин, министр спорта (на сегодня экс-) Леонид Одер, министр промышленности Павел Рыжий, десятки других чиновников. Ковид атаковал бизнес-элиту (например, скончался Юрий Федоров, директор известнейшей стройкомпании ПСО КПДиСК), деятелей науки и искусства (умерли первооткрыватель Аркаима Геннадий Зданович, директор оркестра челябинского оперного театра Валерий Михель).

Крупные клиники отдали под ковидные базы. Одна из самых массовых вспышек коронавируса случилась в Челябинском онкоцентре и пришлась на июнь. К концу года ситуация начала выправляться. Неотложки работают круглые сутки, очередей на КТ почти нет, поликлиники начали проводить телеприем пациентов. Опытным докторам помогают студенты. На вызовы докторов возит такси, набирает силу волонтерское движение. В чистом поле в рекордные сроки — за 74 дня — построена инфекционная больница на 500 мест.

В регионе началась вакцинация от COVID, фармацевтическая промышленность активно наращивает объемы производства. Пока вакцина доступна только людям из зоны риска — врачам, педагогам, полицейским, работникам соцслужб.





Если же говорить не о ковиде, то в Челябинской области активнейшим образом обновляется медицинская инфраструктура. Открыли двери три новых ФАПа (в планах — строительство нескольких десятков). В областном ожоговом центре появилась вертолетная площадка для санавиации. Города и районы получили 17 мобильных медицинских комплексов. Открыты первичные сосудистые отделения в Копейске и Аше, а в Челябинске и Магнитогорске — центры амбулаторной онкологической помощи.

Кислород, пожар, ремонт

31 октября в челябинской горбольнице № 2, переоборудованной под ковидную базу, взорвалась установленная незадолго до того кислородная станция. После мощного взрыва начался пожар, пламенем повредило жилую многоэтажку. Полторы сотни пациентов были экстренно эвакуированы. В медучреждении в этот день скончались пять пациентов, двое — во время реанимационных мероприятий, однако, как показала в том числе проверка Росздравнадзора, гибель людей не была связана со взрывом или его последствиями: смерти наступили до ЧП. В близлежащих кварталах был даже введен режим чрезвычайной ситуации.





Ущерб от инцидента городские власти оценили в 11 миллионов рублей, ремонт пострадавших квартир и здания больницы был проведен в кратчайшие сроки.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 1 статьи 293 УК РФ («Халатность»). Расследование на контроль поставил глава СК РФ Александр Бастрыкин. Однако пока каких-либо итогов публично озвучено не было.

Обновление Конституции, ЗСО и корпуса мэров

В начале июля южноуральцы приняли участие во всенародном голосовании за обновление Конституции РФ. Референдум по главному документу страны, изначально намеченный на весну, перенесли из-за коронавируса, экстренно пришлось разрабатывать новый, растянутый по времени механизм волеизъявления. В итоге 4 июля поправки вступили в силу. В Челябинской области нововведения в основной закон поддержали 69,5 процента проголосовавших.





Губернатор Алексей Текслер был включен в состав Госсовета при Президенте РФ. Новые полномочия он намерен использовать для лоббирования интересов области: уже на первом заседании обновленного Госсовета доклад Текслера касался исключительно мер поддержки субъектов федерации.

13 сентября прошли выборы в Законодательное собрание Челябинской области. Команда губернатора серьезно укрепилась. Так, в состав ЗСО был включен директор «Обл-ТВ» Олег Гербер. Депутат Евгений Андреев, наоборот, в конце декабря сдал мандат, чтобы по просьбе главы региона работать в Общественной палате области. Его место занял Денис Моисеев. Таким образом практически все ключевые политические точки региона заняты единомышленниками главы региона, что в 2021 году должно позитивно сказаться на ситуации в области.

Кроме того, «традиционные» парламентские партии в ЗСО оказались разбавлены новичками — представителями «Партии пенсионеров» и «Зеленой альтернативы».

Продолжилось начатое во второй половине 2019-го обновление корпуса глав муниципалитетов Челябинской области, в общей сложности за полтора года сменилось 30 процентов мэров. Кроме того, прошли 22 избирательные кампании в представительные органы власти муниципалитетов области.

25 декабря Алексей Текслер отправил в отставку долгожителя челябинской политики, министра строительства Виктора Тупикина, а также главу минспорта Леонида Одера и первого заместителя министра дорожного хозяйства и транспорта Александра Филиппова. Их места в качестве исполняющих обязанности заняли соответственно Юрий Элбакидзе, Максим Соколов и Александр Егоров.

«Один нечистый на руку способен дискредитировать систему»

28 октября был вынесен приговор бывшему главе Челябинска Евгению Тефтелеву. Экс-мэр признан виновным в получении взятки в 2,5 миллиона рублей от предпринимателя и депутата Городской думы Челябинска Сергея Селещука и получил три года строгого режима и штраф в 37,5 миллиона. Сам Тефтелев признал вину еще на стадии следствия и заключил досудебное соглашение. Уголовное дело касалось контракта по строительству школы в Парковом. Обмен апелляционными жалобами продолжился и после решения Центрального районного суда Челябинска — обе стороны остались недовольны приговором. Однако в Челябинском областном суде решение коллег оставили в силе, лишь исключив из числа смягчающих обстоятельств государственные награды, полученные в свое время Тефтелевым.





В течение года были вынесены приговоры бывшему главе Нагайбакского района Виталию Гайсину и экс-заместителю главы Ивану Фархутдинову. Оба признаны виновными в мошенничестве: Гайсин подтасовывал документы, чтобы получать социальные выплаты, и представил свою семью нуждающейся в жилье, Фархутдинов вымогал взятку с подрядчика по благоустройству сквера в Фершампенуазе.

В сентябре в Московский городской суд поступили материалы уголовного дела в отношении депутата Госдумы Вадима Белоусова и бывшего главного бухгалтера ОАО «Первый хлебокомбинат» Маргариты Бутаковой. По версии следствия, в 2011—2014 году они получили в Москве рекордную взятку более чем в 3 миллиарда рублей.

Продолжается расследование уголовного дела в отношении уже бывшей замминистра строительства Татьяны Антоновой и директора ОГКУ «Челябоблинвестстрой» Алексея Абаимова. Оба обвиняются в получении крупных взяток. Деньги получали за то, что закрывали глаза на нарушения при строительстве биатлонного комплекса в Златоусте, ущерб от их действий оценивается в 65 миллионов рублей.

Уже в декабре полиция задержала руководителя отдела лекарственного обеспечения минздрава области Алину Устюгову. Чиновница обвиняется в передаче коммерческой структуре личных данных орфанных больных в обмен на взятку в 512,5 тысячи рублей. Устюгова уволена, расследование продолжается.

В превышении должностных полномочий обвиняется вице-мэр Троицка Вадим Герман: по версии следствия, он год назад незаконно передал оборудование теплоснабжающей организации посторонней фирме. Герман арестован, часть троичан и коллеги чиновника уверены, что дело имеет политический подтекст.

«Один нечистый на руку чиновник способен дискредитировать всю систему власти», — выразился 24 декабря на итоговой пресс-конференции Алексей Текслер.

Чистка рядов чиновников продолжалась весь год.

Так и не дождавшись приговора, скончался 2 октября в одной из московских больниц бывший сити-менеджер Миасса Виктор Ардабьевский. Он просидел в следственном изоляторе с осени 2013 года по обвинению в участии в банде.

Зато экс-глава Копейска Вячеслав Истомин и бывший вице-губернатор Николай Сандаков, осужденные за коррупционные преступления, добились условно-досрочного освобождения.

Плей-офф и танцы на льду

Всеобщий локдаун привел к переносу Олимпийских игр в Токио на 2021 год, в КХЛ после первого раунда плей-офф остановили сезон, многие другие чемпионаты были отменены.





Челябинский «Трактор» явно ошибся с тренером и с рядом приглашенных в команду игроков и в итоге провел худший сезон в истории клуба, завершив его на предпоследнем месте Восточной конференции КХЛ. Выводы из ошибок были сделаны уже в 2020 году — на посту гендиректора клуба Бориса Видгофа сменил Иван Савин, в межсезонье в команду вернули главного тренера Анвара Гатиятулина.

Магнитогорский «Металлург» вышел в плей-офф, но задержался там ненадолго, уступив «Барысу». Летом в клубе также устроили серьезную перестройку, оставив, правда, главным тренером Илью Воробьева, но сильно урезав платежную ведомость команды.

В итоге после двух третей регулярного сезона 2020\21 оба клуба уверенно идут в топ-5 Восточной конференции и вопросов о попадании обеих южноуральских команд в плей-офф не возникает.

В пандемийный год Челябинская область стала домом для двух всероссийских соревнований — чемпионатов страны по легкой атлетике и фигурному катанию.

«Королеву спорта» Южный Урал принял в начале осени, причем участники отметили очень достойный уровень организации соревнований.





Чемпионат по фигурному катанию прошел в конце декабря и стал настоящим украшением спортивного года. Гости соревнований вновь отметили прекрасный уровень организации мероприятия на Южном Урале.

Гергиев, юбилей «Урала» и капремонт по-театральному

2020 год, несмотря на пандемию и связанные с ней ограничения, вылившиеся в, по сути, многомесячный карантин концертной и театральной деятельности, выдался феноменальным для культурной жизни региона.

После масштабных реконструкций открылись драматический театр в Магнитогорске и Молодежный театр в Челябинске, полностью изменившие свою внутреннюю «начинку».





Возводится заново здание детской филармонии, шестнадцать лет назад закрытой на замок, — о ее существовании в Челябинске уже успели забыть и дети, и взрослые.

Беспрецедентная сумма — миллиард рублей из регионального и федерального бюджетов — выделена на ремонт Челябинского академического театра драмы имени Наума Орлова.

Впервые в истории (коронавирус!) местные театры ведут онлайн-трансляции спектаклей, стали модными концерты в Интернете. Впрочем, до конца пандемия не смогла «убить» концерты и гастроли.

Великий Валерий Гергиев и симфонический оркестр Мариинского театра в конце августа дали два концерта для волонтеров и врачей в Челябинской филармонии. Это событие, по словам вице-губернатора Вадима Евдокимова, стало психологически переломным для очень многих людей: после почти полугодового карантина стало понятно, что жизнь все же продолжается.

Впервые Челябинская область приняла Кубок мира по художественной фотографии — главное событие в календаре Международной федерации фотографического искусства (FIAP). Фотографы из сорока стран представили жюри более 900 фотографий, лучшие работы челябинцы увидели в Историческом музее.

Стартовала тотальная перезагрузка библиотек: в них создаются современные модульные пространства для общения, встреч и чтения. Первыми трансформацию переживают библиотеки в пяти городах области. Губернатору успели презентовать модернизированный храм знаний в Магнитогорске.





Грандиозным концертом отметил сорокалетие ансамбль танца «Урал» — один из лучших танцевальных коллективов страны, по праву стоящий в одном ряду с Ансамблем танца имени Моисеева и «Березкой».





Два спектакля Молодежного театра, «Черный апельсин» и «Подвиги Геракла», отмечены жюри главных театральных фестивалей России. В Челябинске открылся первый частный театр «Mini Театр», созданный двумя актерами и одним режиссером.

Со скрипом, но движется реконструкция набережной Миасса. Городская среда в целом претерпевает заметные изменения: высажена яблоневая аллея на проспекте Ленина, благоустраиваются и перестраиваются парк на Алом поле и парк имени Терешковой, появляются скверы и бульвары, город впервые принимает международный фестиваль уличного искусства «Культурный код».

Бизнес на масках, новые проекты и «развод» двух олигархов

Коронавирус серьезно поменял структуру экономики региона. Сильнее всего «просели» учреждения культуры, фитнес-индустрия, туризм, общепит. Металлургическая промышленность, которая приносит 40% налоговых доходов в бюджет Челябинской области, снизила индекс производства на 10%.





Зато производители масок, одноразовых перчаток, спецоборудования и лекарств однозначно выиграли из-за массового спроса на свою продукцию. Индекс производства в этой сфере вырос на 20% по сравнению с 2019 годом. 112 предприятий перепрофилировали свое производство на пошив медицинских масок. Их выпуск вырос более чем в восемь раз — до 528 тысяч штук в сутки. Это позволило закрыть потребности региона в средствах защиты.

Заявило о себе миасское ООО «Лаборатория технологической одежды» — единственный в России разработчик и производитель транспортировочных изолирующих боксов для перевозки пациентов с подозрением на особо опасные инфекции, в том числе COVID-19. Компания также выпускает противочумные костюмы. Среди покупателей — компании из СНГ, Европы и Китая.





Челябинская «Фабрика шнуров» получила льготное финансирование в 8 миллионов рублей и теперь производит 6 тонн шнура для медицинских масок в месяц, что достаточно для производства 15,5 миллиона средств индивидуальной защиты ежемесячно. Шнуры расходятся по Южному Уралу, предприятиям из Свердловской, Московской областей, Новосибирска.

2020 год начался с «исхода» крупного бизнеса из Челябинска. Российская «дочка» датской Carlsberg Group — пивоваренная компания «Балтика» закрыла сделку по продаже завода в Челябинске. Имущественный комплекс в 53 тысячи квадратных метров, состоящий из 12 зданий, железнодорожных путей и инфраструктурных объектов, выкупил местный инвестор. Сумма сделки не раскрывалась.

Летом Александр Аристов и Юрий Антипов договорились о разделе бизнеса. Александр Аристов оставил за собой управление фирмами, выпускающими продукты и вино, а также сеть магазинов «Ариант». Для перевода продовольственных активов под управление семьи Александра Аристова создано ООО «Группа компаний «Ариант». Металлургические активы останутся под управлением ООО «Урало-Сибирская металлургическая компания» (УСМК), которое полностью перешло под контроль семьи Юрия Антипова.





Акционеры группы ЧТПЗ в июле стали участниками уставного капитала Загорского трубного завода (ЗТЗ, Московская область, бенефициар — Денис Сафин). Доля Андрея Комарова и его партнеров составила 50%. Предприятия объединятся в одну промышленную группу. В компании считают, что укрупнение бизнеса позволит привлекать оптимальные по стоимости финансовые ресурсы для развития приоритетных продуктовых направлений.

В августе стало известно, что на территории обанкротившегося завода «Уфалейникель» построят два новых предприятия — цинковый электролизный завод и завод стальных мелющих шаров. Инвесторы уже приступили к подготовке площадки. Общий объем инвестиций превысит 26 миллиардов, на предприятиях создадут более тысячи рабочих мест. Цинковое производство открывает ООО «Полимет Инжиниринг», второй проект реализует ООО «Формат-ЕК».





Закрытие границ из-за все той же пандемии с одной стороны привело к банкротству серьезных игроков на туристическом рынке — например, обанкротилось старейшее турагентство региона Dan. Зато самоизоляция привела к развитию внутреннего туризма. Сформированный в 2020 году кластер «Горный Урал» объединит шесть памятников природы, в том числе нацпарки «Таганай», «Зюраткуль», «Зигальга», а также озеро Тургояк. Главная идея — создать развитую туристическую инфраструктуру и втрое увеличить трафик к 2030 году.





Инвестпроектами отличился Миасс: здесь запущен тренд на децентрализацию Wildberries. Известный онлайн-ритейлер анонсировал создание в городе крупного логистического комплекса. Объект собираются сдать в эксплуатацию уже в 2021 году. Также компания намерена создать в городе технопарк для малого и среднего бизнеса. Предполагается, что предприниматели смогут на месте производить товары и сразу отгружать их на склад для продажи на маркетплейсе. Еще один инвестпроект — «Открытый город» в районе горнолыжного курорта «Солнечная долина» в Миассе. Идею создания нового города поддержали региональные власти, проект курирует владелец горнолыжного курорта «Солнечная долина» Олег Сиротин. Прообразами «Открытого города» стали казанский «Иннополис» и московское «Сколково».

ММК в конце августа получил федеральную поддержку для проекта «Притяжение». В рамках проекта планируется возвести в Магнитогорске комплексы социальной, спортивной, образовательной и деловой направленности. Ранее с просьбой поддержать «Притяжение» к премьеру Михаилу Мишустину обращался губернатор Алексей Текслер и сумел выбить для проекта 600 миллионов рублей. Также в Магнитогорске полным ходом идут работы по строительству торгового центра французского DIY-ритейлера «Леруа Мерлен».

Более подробно об этих и других событиях читайте в материалах Первого областного информационного агентства на новогодних каникулах.