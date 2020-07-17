Алексей Текслер проконтролировал ремонт драматического театра в Магнитогорске

Глава региона лично проверил, как реконструируют здание.

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер сегодня, 17 июля, работает в Магнитогорске. В ходе визита в город металлургов глава региона уже успел осмотреть новую школу в 145-м микрорайоне и экстренно остановился в Агаповском районе, где оценил масштабы погибающих от засухи посевов. Следующей точкой в маршруте Алексея Текслера стало здание драматического театра имени Пушкина. Там сейчас идёт ремонт.



Вместе с губернатором здание драмтеатра осматривает мэр Магнитогорска Сергей Бердников. Уже на подходе глава региона оценил большой экран, который установили на фасаде здания. По мнению Алексея Текслера, конструкция оживит внешний вид драмтеатра. В рамках проверки официальные лица также прошлись по ремонтируемому зданию и осмотрели помещения, которые уже в скором времени примут первых зрителей и артистов. Особое внимание привлёк паркет, часть которого уже уложена в здании. Как отметил Сергей Бердников, именно по нему пройдут первые зрители обновлённого театра.

«Это уникальный паркет, 35 миллиметров толщиной. Думаю, он переживёт всех нас и наши внуки пройдут по нему»,— рассказал губернатору мэр Магнитогорска.

Отметим, чтоо ремонт театра имени Пушкина начался в июне прошлого года и стал первым масштабным в истории здания. Реконструкция проходит при поддержке губернатора Челябинской области Алексея Текслера и ПАО «ММК».