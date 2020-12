Уходит год. А с ним уходят люди

Вспоминаем известных южноуральцев, которых не стало в прошедшем году

В 2020-м Челябинская область провожала в последний путь политических деятелей, предпринимателей, служителей культа, деятелей культуры и тех, кто, не занимая высоких постов, был тем не менее любим очень многими за свои человеческие качества.





АНДРЕЙ САМСОНОВ

20 мая стало известно о скоропостижной кончине 60-летнего депутата Заксобрания Челябинской области Андрея Самсонова. В последнее время наш земляк тяжело болел. На лечение он отправился в Грецию, там и скончался. Андрея Самсонова запомнили как одного из самых эффективных депутатов Заксобрания.





НАДЕЖДА ГАРТМАН







Надежда Гартман прошла путь от простого инспектора до министра социальных отношений Челябинской области. Руководящую должность она оставила за несколько лет до смерти. При Гартман чиновники стали больше внимания уделять профилактике семейного неблагополучия, а в годы кризиса были открыты первые центры социального обслуживания населения.

Надежда Гартман умерла в ковидном госпитале 29 августа. Ей было 72 года.





ВЯЧЕСЛАВ ЛЮТОВ





Писатель, краевед и историк Вячеслав Лютов скончался 18 сентября от сердечного приступа. Ему было 50 лет. Незадолго до смерти он собирался на презентацию собственной книги.





АЛЕКСАНДР НЕКЛЮДОВ





Александр Неклюдов с 1985 года и до самой смерти был главой Пласта, а с 2005 года — и всего Пластовского муниципального района. Также Неклюдову удалось поработать в Заксобрании области. Последние несколько лет он возглавлял Совет глав Челябинской области.

Александр Неклюдов умер от коронавируса в челябинской клинике в ночь на 18 сентября. Ему было 67 лет.





ГРИГОРИЙ БОЧАРОВ





Известный певец, заслуженный артист России, участник оркестра «Малахит», а также Центра джазовой музыки и Театра оперы и балета Григорий Бочаров скончался от коронавируса 12 октября. Незадолго до смерти он отметил свое 67-летие.





ПАША «ВИДИК» (ПАВЕЛ ФЕДОРОВ)





Павел Федоров — известный блогер, а также автор нескольких проектов, в числе которых бар Topka и паблик «Запретный Урал» о закрытых локациях региона. Несколько лет назад Павел позвал на крышу одного из домов своих подписчиков, чтобы установить рекорд по одновременному нахождению на высоте большого количества людей. На флешмоб пришло 500 человек, а «Видика» оштрафовали на 150 тысяч рублей.

Павел Федоров ушел из жизни 14 октября. Причину смерти блогера его близкие не афишируют.





МАРИНА АНИЧКОВА





Актриса Челябинского театра драмы, заслуженная артистка России Марина Аничкова сыграла на сцене больше 60 ролей и снялась в пяти фильмах. Также Аничкова успешно преподавала в Челябинском государственном институте культуры. По ее инициативе появился Всероссийский конкурс актерской песни имени Клавдии Шульженко. Марина Аничкова была заслуженной артисткой Российской Федерации.

Актриса скончалась в больнице 15 октября на 68-ом году жизни. Она боролась с коронавирусом.





ВАЛЕРИЙ МИХЕЛЬ





Валерий Михель более 45 лет служил в Челябинском театре оперы и балета. С 1989 года музыкант возглавлял театральный оркестр. По словам коллег, он был настоящей душой оркестра, а к каждому артисту относился с заботой и теплотой. Одновременно с работой в театре Валерий Михель преподавал по классу ударных инструментов в родном Челябинском музыкальном училище, а также в детской музыкальной школе для одаренных детей. В 2002 году ему присвоили звание заслуженного артиста России.

Валерий Михель умер 16 октября на 68-м году жизни в ковидной клинике.





ВАЛЕРИЙ АПУХТИН





Также 16 октября на 79-м году жизни скончался спортивный комментатор Валерий Апухтин. У него случился инсульт. Апухтин был первым диктором ДС «Юность» и ЛА «Трактор», а также комментатором на футбольных матчах ФК «Челябинск».





НИКОЛАЙ ТАРАСОВ





Выдающийся ученый, врач, уролог, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач Туркменской ССР, заслуженный деятель науки РФ и почетный гражданин Челябинска Николай Тарасов ушел из жизни 17 октября на 87 году жизни. Причиной смерти стал коронавирус.

Сорок лет назад Николай Тарасов создал Уральскую государственную медицинскую академию дополнительного образования. Под его руководством были заложены основы современного последипломного обучения врачей со всего Урала. Тарасов долгое время заведовал кафедрой урологии и андрологии УГМАДО. Практически каждый уролог нашего региона может назвать его своим учителем.





АЛЕКСАНДР БРЫЛКИН





20 октября ушел из жизни основатель челябинской спортивной школы олимпийского резерва по дзюдо «Локомотив» Александр Брылкин. Мастеру спорта по дзюдо и самбо, заслуженному работнику физической культуры и спорта России было 70 лет. Специализированной «кузницей» талантов Александр Брылкин руководил 45 лет.





ВАДИМ КЛОКОВ





До служения в церкви иерей Вадим Клоков работал фельдшером скорой помощи. Сан священника Клоков принял уже в зрелом возрасте. Последние годы он был настоятелем храма Воскресения Христова в поселке Бреды. У батюшки были необыкновенно чистые и добрые глаза.

Вадим Клоков скончался 31 октября от коронавируса в возрасте 55 лет.





МИХАИЛ РЕЗЕПИН





Потомственный казак Михаил Резепин был ветераном Великой Отечественной войны. Резепин участвовал в освобождении Белоруссии, Польши, Чехословакии и Германии. А после войны более полувека проработал на Челябинском металлургическом комбинате и получил звание Почетного металлурга. Стать легендой Челябинска Михаилу Резепину помог возраст. Незадолго до своего 105-летнего юбилея он еще встречался со школьниками и военными, самостоятельно поднимался по лестнице и читал стихи.

Михаил Резепин ушел из жизни на 106-м году жизни вечером 6 ноября. Ветеран скончался в ковидной клинике от осложнений коронавируса.





ЮРИЙ ФЕДОРОВ





Юрий Федоров руководил одной из самых известных строительных компаний Челябинской области — ПСО КПДиСК. Федоров ушел из жизни 13 ноября на 63-м году жизни. По некоторым данным, причиной смерти стал коронавирус, который обострил течение сопутствующих недугов.





ЯКОВ ГУСЕВ





Также 13 ноября в возрасте 65 лет скончался от коронавируса глава поселка Вишневогорск Яков Гусев. Почетный гражданин, человек с большим, добрым и открытым сердцем. Он жил и «болел» за Вишневогорск. Десять лет был его мэром.





АЛЕКСАНДР ПОГУДИН





Челябинский храм Всех Святых в элитном поселке Тарасовка на окраине Челябинска потерял своего настоятеля Александра Погудина в ночь на 15 ноября. Батюшка долго боролся с коронавирусом. Его возраст в епархии не уточняют. При жизни священник писал добрейшие детские сказки, а в инфекционке - стихи, обращенные к Богу.





ГЕННАДИЙ ЗДАНОВИЧ





С именем профессора Геннадия Здановича связаны десятки значимых открытий, которыми гордится Россия и которые признает международное научное сообщество. Среди них одно из величайших в ХХ веке открытие укрепленного поселения Аркаим. Большую часть своей творческой жизни Зданович работал в ЧелГУ. Наш земляк разработал новый метод раскопок многослойных поселений эпохи бронзы и заложил уникальную археологическую школу. Даже в преклонном возрасте он занимался любимым делом.

Геннадий Зданович ушел из жизни в ковидной клинике 19 ноября. Известному археологу было 82 года.





МИТРОПОЛИТ ФЕОФАН





В 2011 году Феофан (в миру Иван Ашурков) стал архиепископом Челябинским и Златоустовским. В 2012 году его возвели в сан митрополита. При Феофане в Челябинске заложили Кафедральный собор, вернули церкви храм Александра Невского на Алом поле, а в школах появились факультативные уроки религиоведения. Феофан крестил людей в реке и восстанавливал старинные храмы в селах. По выходным при нем после службы в Свято-Симеоновском храме выносили пироги и кормили всех желающих.

Митрополит Феофан умер 20 ноября на 74-ом году жизни. Причиной смерти стали осложнения от коронавирусной инфекции.





МИТРОПОЛИТ ИОВ





Митрополит Иов (в миру Дмитрий Тывонюк) с 1996 по 2011 год управлял Челябинской и Златоустовской епархией. За эти годы в Челябинской епархии существенно увеличилось число приходов. Построен комплекс Серафима Саровского, храм во имя Святого Симеона Верхотурского в Златоусте, Вознесенская церковь в Магнитогорске, Богоявленская церковь в Еткуле и крупнейший в Челябинске храм Георгия Победоносца.

Скончался 1 декабря на 83-м году жизни от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией.





РАИСА ГЛАДСКИХ

Пенсионерка из Магнитогорска Раиса Гладских прославилась благодаря своему блогу в «Инстаграме». Ее веселые и ироничные наблюдения за жизнью читали по всей России. В ноябре Раиса Гладских подхватила коронавирус. Медики поставили ее на ноги, но болезнь вернулась. Раиса Гладских умерла в реанимации 13 декабря на 95 году жизни.





ЕВГЕНИЙ ТЯЖЕЛЬНИКОВ





Паренек из Верхней Санарки Евгений Тяжельников прошел путь от простого преподавателя вуза до российского дипломата. В 33 года он возглавил главный педагогический вуз Челябинской области, затем был секретарем Челябинского обкома КПСС. Благодаря организаторским способностям, высоким профессиональным и человеческим качествам он стал одним из самых знаковых молодежных лидеров своего времени, почти десять лет возглавлял Центральный комитет ВЛКСМ в годы расцвета этой организации.

Тяжельников сыграл огромную роль в развитии стройотрядовского движения в России. Он был одним из видных деятелей в руководстве страны, почти 10 лет отдал дипломатической работе.

Ушел из жизни 15 декабря на 93-м году жизни. Причина смерти не уточняется.





СЕРГЕЙ СЛОБОДЯНСКИЙ





Сергей Слободянский был родом из Казахстана. Свой трудовой путь начал с должности ветеринара в колхозе. Позже устроился на работу в Челябинскую межобластную ветеринарную лабораторию. А в ноябре 2018 года возглавил региональное управление Россельхознадзора.

Сергей Слободянский ушел из жизни 17 декабря. Чиновнику было всего 53 года. Незадолго до смерти он заразился коронавирусом.





ВИКТОР БАБЮК





Проректор Южно-Уральского института искусств, профессор кафедры оркестровых народных инструментов Виктор Бабюк вырастил много достойных музыкантов. Среди его учеников — лауреаты и дипломанты международных и всероссийских конкурсов. Как проректор по художественно-творческой работе в ЮУрГИИ он составлял программы и организовывал концерты и фестивали, сотрудничал с солистами и творческими коллективами института, а также с выдающимися российскими и зарубежными артистами.

Ушел из жизни в больнице в минувшие выходные на 56 году жизни. Причина смерти не уточняется.





МИХАИЛ БРАТИШКИН





Михаил Братишкин — основатель и генеральный директор «Челиндбанка», ветеран Великой Отечественной войны, почетный гражданин Челябинской области. 73 года жизни он посвятил банковскому делу, из них почти три десятилетия возглавлял крупнейший банк Южного Урала.

Ушел из жизни 27 декабря после долгой болезни, не связанной с коронавирусом. Михаилу Братишкину было 96 лет.

При подготовке материала использованы фото: samsonov74.ru, Министерство социальных отношений Челябинской области, facebook. com / Анатолий Шалагин, «Знамя Октября», vk. com / vidik, cheldrama. ru, chelopera. ru, пресс-служба министерства спорта Челябинской области, Андрей Тарасов, pobeda1945.su, Наиль Фаттахов / Znak. com, Вадим Ахметов © URA.RU, сообщество «Православные Челябинска», пресс-служба ЧелГУ, almet-eparhia. info, mitropolia74.ru, «Инстаграм» Раисы Гладских, Википедия, fsvps. gov. ru, пресс-служба ЮУрГИИ, chelindbank.