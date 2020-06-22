Очаг коронавируса зафиксирован в центре онкологии и ядерной медицины Челябинской области

Заразились сразу 83 человека.

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Большой групповой очаг заражения коронавирусом был зафиксирован в Челябинском областном клиническом центре онкологии и ядерной медицины. Положительные результаты выявили сразу у 83 человек.

«Закрыты отделения противоопухолевой лекарственной терапии, урологическое, опухолей молочной железы, онкологическое отделение опухолей головы и шеи, радиологическое гинекологическое отделение. Пациенты выписаны и остаются под ежедневным наблюдением врачей, медицинские сотрудники отстранены от работы», — рассказали в пресс-службе Министерства здравоохранения Челябинской области.

Анализы были взяты у 81 медицинского работника и у 155 пациентов из круга контактных. В центре была проведена дезинфекция и другие необходимые санитарно-гигиенические мероприятия.

«Совместная комиссия, состоящая из сотрудников Роспотребнадзора и представителей Минздрава, занимаются эпидрасследованием. Губернатору Челябинской области Алексею Текслеру доложено о ситуации в центре онкологии, им даны соответствующие поручения медицинскому блоку правительства», — добавили в ведомстве.

В ведомстве пообещали дать более подробную информацию о произошедшем сегодня, 22 июня.