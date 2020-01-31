В ХК «Трактор» сменился генеральный директор

Президент клуба, губернатор Алексей Текслер, назначил нового руководителя.

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Сегодня, 31 января, в руководстве хоккейного клуба «Трактор» произошли серьезные изменения. Новым генеральным директором команды назначен экс-игрок «чёрно-белых» Иван Савин. Это произошло по решению президента клуба, губернатора Челябинской области Алексея Текслера.

«Данное решение продиктовано стратегией на усиление клуба в следующем спортивном сезоне. Непосредственное руководством клубом будет осуществлять профессиональный хоккеист, бизнесмен, который знает проблемы и особенности системы изнутри», — сообщили в пресс-службе ХК «Трактор».

Отметим, что Иван Савин является воспитанником челябинского хоккея, экс-игроком команды «Трактор». Он один из тех, кто привёл клуб в Суперлигу. За свою спортивную карьеру он стал чемпионом Универсиады, обладателем Кубка Европейских чемпионов, а также чемпионом Высшей лиги и обладателем «бронзы» Чемпионата России.

Иван Савин также является председателем совета директоров в компании по производству хоккейной амуниции «ЗаряД», которой владеет ещё один челябинский воспитанник, ныне игрок казанского «Ак Барса» Данис Зарипов. В «Тракторе» отмечают, что профессиональные и спортивные качества Ивана Савина усилят спортивный результат челябинского хоккейного клуба.

Отметим, что Борис Видгоф, который занимал эту должность, остаётся вице-президентом клуба. Теперь он сосредоточится на контроле финансово-хозяйственной деятельности и выстраивании взаимоотношений со спонсорами.