Обещал — сделал. Текслер уволил двух министров и одного заместителя

Кадровые перестановки губернатор анонсировал на итоговой пресс-конференции

Обещанные губернатором Алексеем Текслером кадровые перестановки в трех региональных министерствах не заставили себя долго ждать. Как сообщает пресс-служба главы региона, 25 декабря освобождены от занимаемых должностей министр строительства и инфраструктуры Виктор Тупикин, министр по физической культуре и спорту Леонид Одер и первый заместитель министра дорожного хозяйства и транспорта Александр Филиппов.

Исполняющим обязанности министра строительства и инфраструктуры назначен Юлий Элбакидзе, с октября 2020 года — замминистра, а до того — вице-мэр Магнитогорска. И. о. руководителя спортивного ведомства — Максим Соколов, с апреля — первый заместитель минспорта.

По заместителю министра дорожного хозяйства и транспорта также принято решение, им станет Александр Егоров, менее года занимавший должность заместителя главы Челябинска по городской среде. Администрация Челябинска уже поставлена в известность. Исполнять обязанности уходящего на повышение Егорова будет вице-мэр по правовым и имущественным вопросам Надежда Рыльская.

Напомним, в ходе пресс-конференции 24 декабря Алексей Текслер сообщал: кадровое обновление — процесс неостановимый. Так, за последние полтора года на 30 процентов обновился состав глав муниципалитетов региона.