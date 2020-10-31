Стала известна причина взрыва в челябинской горбольнице №2

Пострадавших в результате ЧП нет.

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Стала известна причина пожара в челябинской городской больнице № 2, расположенной на проспекте Ленина, 82. Напомним, пожар произошёл буквально 20 минут назад.

«В студенческой поликлинике взорвалась кислородная станция. Жертв нет, все пациенты, которые нуждаются в кислороде, им обеспечены. В настоящее время на месте работают несколько машин скорой помощи и МЧС»,— прокомментировала ситуацию первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт.

В пресс-службе регионального министерства здравоохранения также сообщили, что пострадавших в результате ЧП нет. На данный момент идёт оценка состояния больных, при необходимости пациенты будут переведены в городские медицинские организации для продолжения лечения.

Напомним, первые фотографии пожара прислали очевидцы. По их словам, сначала произошёл громкий взрыв, затем повалил густой дым. Ударная волна выбила стёкла окон общежития.

Обновлено: Как сообщили в пресс-службе Минздрава Челябинской области, на данный момент принято решение об эвакуации 150 человек. Они размещены в здании стадиона имени Елесиной. Ещё З реанимационных пациента готовятся к переводу в городскую больницу № 1, 20 человек — в областную клиническую больницу № 3.