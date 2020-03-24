Олимпиада откладывается. 14 южноуральских спортсменов не поедут в Токио в этом году

Мероприятие перенесли на 2021 год.

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Переговоры о переносе Олимпиады в Токио прошли во вторник, 24 марта. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент Международного олимпийского комитета Томас Бах пришли к выводу о невозможности провести Игры в срок. Новую дату определят на заседании МОК.

Отметим, что в мире зафиксировано более 330 тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией. В выходные МОК заявил, что примет решение по срокам в течение месяца. Однако сделал это раньше.

Напомним, проведение Олимпийских игр-2020 планировалось с 24 июля по 9 августа. Теперь принято решение провести Олимпиаду не позднее лета 2021 года.