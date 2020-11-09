Олег Гербер стал новым депутатом Заксобрания Челябинской области

Кандидатуру руководителя АО «Областное телевидение» утвердили на заседании избирательной комиссии региона.

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Новым депутатом Законодательного собрания Челябинской области стал руководитель АО «Областное телевидение» Олег Гербер. Его кандидатуру сегодня, 9 ноября, рассмотрели на 191-м заседании региональной избирательной комиссии. Об этом «Первому областному» рассказали в пресс-службе избиркома.



«Был передан вакантный мандат депутата ЗСО 7-го созыва зарегистрированному кандидату в депутаты из списка кандидатов, выдвинутому избирательным объединением "ЧРО ВПП ЕДИНАЯ РОССИЯ", Герберу О.В. Гербер О.В. зарегистрирован депутатом Законодательного cобрания Челябинской области 7-го созыва»,— рассказали об итогах заседания в пресс-службе Избирательной комиссии Челябинской области.

Напомним, вакантное место в Заксобрании региона появилось после того, как свои полномочия сложил Дмитрий Альтман. Руководителя клинической больницы Челябинской области избрали в парламент 13 сентября 2020 года. До этого он был депутатом заксобрания VI созыва. Своё решение покинуть ЗСО Дмитрий Альтман объяснил большой нагрузкой в ЧОКБ, которая не позволяет ему занимать место в парламенте.