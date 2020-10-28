В Челябинске вынесли приговор экс-мэру города Евгению Тефтелеву

Бывший глава признан виновным в получении взятки.

Послушать 00:00

Центральный районный суд Челябинска вынес приговор бывшему главе города Евгению Тефтелеву. Экс-мэр признан виновным в получении многомиллионной взятки.

Государственный обвинитель просил признать Тефтелева виновным в совершении преступления по части 6 статьи 290 УК РФ и назначить наказание в виде шести лет шести месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 75 миллионов рублей и лишением права занимать должности государственной и муниципальной службы на срок 10 лет.

«Судом виновному назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 37 500 000 млн рублей и лишением права занимать должности государственной и муниципальной службы на срок 3 года. Кроме того, судом сохранен арест на имущество и денежные средства обвиняемого и его близкого родственника на сумму свыше 60 млн рублей. Также осужденный лишен медалей орденов за заслуги перед Отечеством 1 и 2 степени», — сообщили в Центральном районном суде Челябинска.

Накануне сторона защиты бывшего мэра настаивала на назначении наказания в виде штрафа, причем в меньшем размере, чем просило обвинение. Кроме того, адвокаты просили учесть возраст и состояние здоровья подзащитного.

Напомним, ранее экс-мэр признал свою вину в получении взятки за покровительство при строительстве объектов. Евгений Тефтелев подтвердил, что получал деньги от Сергея Селещука. В махинациях был замешан и Евгений Пашков.

Речь идет о контракте по строительству школы в Парковом. В 2016 году представитель строительной компании Селещук передал 300 тысяч рублей Евгению Пашкову. С февраля по август 2017 он передал ещё 500 тысяч, а до сентября 2018 года — еще несколько сумм от 300 до 500 тысяч рублей. Когда сумма контракта выросла до пяти миллионов рублей, Пашков и Тефтелев попросили ещё средств. В апреле прошлого года Сергей Селещук передал Евгению Пашкову полмиллиона рублей. Общая сумма переданных денег составила 2,5 миллиона рублей.