Санавиация впервые доставила пациента на вертолётную площадку ГБ № 6

Маленького пациента доставили за полтора часа.

Сегодня, на вертолётную площадку, совсем недавно построенную при городской больнице № 6, приземлился первый пациент.Как отметил главный врач городской больницы № 6 Дмитрий Ростовцев, площадка была построена в этом году благодаря поддержке и активному участию губернатора Челябинской области, а также администрации города.

«В нашей больнице уже длительное время существует областной ожоговый центр, который принимает у себя самых тяжёлых пациентов с ожоговой болезнью»,

— рассказывает главврач.

Ранее у больницы не было возможности транспортировать этих пациентов вертолётным транспортом. Но сейчас всё изменилось.

«Время доставки пациентов играет важную, а иногда и ключевую роль»,

— отмечает Дмитрий Ростовцев.

Пациент — это двухлетний ребенок, он получил большие ожоги, порядка 30%. Транспортируют его из области. Малыш получил ожоговую травму в быту.