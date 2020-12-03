Как отметил главный врач городской больницы № 6 Дмитрий Ростовцев, площадка была построена в этом году благодаря поддержке и активному участию губернатора Челябинской области, а также администрации города.
«В нашей больнице уже длительное время существует областной ожоговый центр, который принимает у себя самых тяжёлых пациентов с ожоговой болезнью», — рассказывает главврач.
Ранее у больницы не было возможности транспортировать этих пациентов вертолётным транспортом. Но сейчас всё изменилось.
«Время доставки пациентов играет важную, а иногда и ключевую роль», — отмечает Дмитрий Ростовцев.
Пациент — это двухлетний ребенок, он получил большие ожоги, порядка 30%. Транспортируют его из области. Малыш получил ожоговую травму в быту.