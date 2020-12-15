Ирина Текслер поздравила ансамбль танца «Урал» с 40-летним юбилеем. Фоторепортаж

На сцене Театра драмы им. Наума Орлова состоялся большой праздничный концерт.

Государственный ансамбль танца «Урал» уже полюбился многим и стал брендом Южного Урала. Он является лауреатом международных конкурсов и фестивалей, покорившим полмира эффектными танцами.

Мероприятие посетила Ирина Текслер, отметившая большой творческий вклад, который вносит ансамбль танца «Урал» в культурную жизнь региона и страны.В праздничной программе виртуозы народного танца представили лучшие танцевальные номера за всю историю ансамбля. Зрители увидели разудалую «Барыню», темпераментное «Яблочко», изящную «Каслинскую цепочку», озорные «Синеглазовские барабушки» и ещё много ярких зажигательных и, напротив, лирических танцев.

Также были показаны эффектные национальные танцы Африки, Индии, Бразилии, китайский номер с веерами. Национальные танцы народов Севера представили Россию.