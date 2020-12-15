Мероприятие посетила Ирина Текслер, отметившая большой творческий вклад, который вносит ансамбль танца «Урал» в культурную жизнь региона и страны.
В праздничной программе виртуозы народного танца представили лучшие танцевальные номера за всю историю ансамбля. Зрители увидели разудалую «Барыню», темпераментное «Яблочко», изящную «Каслинскую цепочку», озорные «Синеглазовские барабушки» и ещё много ярких зажигательных и, напротив, лирических танцев.
Также были показаны эффектные национальные танцы Африки, Индии, Бразилии, китайский номер с веерами. Национальные танцы народов Севера представили Россию.