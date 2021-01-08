COVID-19 как объект инвестиций

ИА «Первое областное» рассказывает, кто выиграл, а кто проиграл из-за пандемии

Индексы производства Челябинской области наглядно демонстрируют, как коронавирус повлиял на структуру экономики региона. COVID-19 не изменил законы рынка — спрос в этом году решал, кто выиграет в условиях пандемии. Ажиотаж (если не брать во внимание потребительскую истерию со скупкой гречки весной) наблюдался в сфере производства медицинских товаров и средств индивидуальной защиты. Индекс производства в этой сфере вырос на 20% по сравнению с 2019 годом.

Предприятия быстро подстроились под потребности потребителей. В регионе 112 промышленных компаний в течение пары месяцев перепрофилировали производства для выпуска масок. Объем производства средств индивидуальной защиты увеличился более чем в восемь раз — до 528 тысяч штук в сутки. Это позволило не только закрыть потребности региона, но и выйти на федеральный рынок.





Флагманом отрасли стала «Лаборатория технологической одежды» в Миассе — единственное в России производство, где разрабатывают, собирают и тестируют транспортировочные изолирующие боксы для перевозки пациентов с подозрением на особо опасные инфекции, в том числе с COVID-19. В связи с эпидемией коронавируса обороты предприятия выросли в разы. Среди покупателей — компании из СНГ, Европы и Китая. Сейчас предприятие загружено заказами на 100 процентов и выпускает до 50 изоляционных боксов в месяц и до 100 защитных костюмов.

Челябинская «Фабрика шнуров» получила льготное финансирование в размере 8 миллионов рублей на приобретение оборудования, закупку сырья и комплектующих. Сейчас фабрика производит для медицинских масок 6 тонн шнура в месяц, чего достаточно для производства 15,5 млн средств индивидуальной защиты ежемесячно. Как сообщил ИА «Первое областное» директор предприятия Сергей Сиренко, компания планирует в два раза увеличить выпуск комплектующих для масок. Шнуры начали поставлять предприятиям из Свердловской, Московской областей, Новосибирска.

«В структуре производства комплектующие для средств индивидуальной защиты занимают 15% объема. Есть еще спрос за пределами Челябинской области. Налажены связи с предприятиями из Свердловской, Московской областей, Новосибирска. Планируем увеличить объемы производства, возможно, удвоим существующие мощности. Без запуска новых производственных линий не обойтись. Что касается дополнительного финансирования, пока не готов ответить, будем ли мы снова обращаться за помощью к ФРП (Фонд развития промышленности. — Прим. ред.). Постараемся своими силами справиться», — рассказал Сергей Сиренко.

Еще одна сфера, которая выиграла из-за коронавирусных ограничений — IT-отрасль. Переход деловой активности в онлайн подстегнул спрос на программное обеспечение, разработку приложений, обеспечение работы в удаленном режиме. Выиграли не только южноуральские разработчики, но и компании, которые организуют интернет-трансляции. Ивент-индустрия, работодатели, устроители вебинаров обратили внимание на эту сферу. Объем работы в пиковые периоды увеличился в четыре раза, говорит директор компании UralCast Илья Кукушкин.

«В первую очередь это онлайн-конференции и онлайн-форумы — бизнесовые темы, образовательные темы, и открытые, и с платным доступом мероприятия. Это различные семинары, вебинары, митапы. Также есть какие-то развлекательные мероприятия — концерты, соревнования, квизы. У нас до этого было две компании, которые этим занимаются профессионально. Было несколько компаний, которые занимаются прокатом оборудования. После того как началась пандемия, им пришлось выходить на этот рынок. Всего в Челябинске около 250 видеографов. Трансляциями занимались единицы, сейчас им приходится перепрофилироваться для проведения трансляций», — отмечает Илья Кукушкин.

Заказы уходят в онлайн

2020 год был также удачным для федеральных сервисов доставки еды и популярных маркетплейсов. Они смогли хорошо заработать в Челябинской области. На AliExpress за полгода количество продавцов из Челябинской области выросло в пять раз. Сейчас там зарегистрировано более 650 торговцев. Из них более половины — это индивидуальные предприниматели, остальные — самозанятые и юридические лица.





Количество заказов на Ozon в Челябинске в мае 2020 года на 83% превысило показатель 2019-го. Интернет-продажи товаров для спорта выросли на 112%, товаров для ремонта — на 167%, а товаров по уходу за собой и косметических средств — на 58%. Delivery Club и «Яндекс. Еда» не раскрывают финансовые показатели, как увеличились обороты во время пандемии. Однако челябинские рестораторы весной сообщали, что агрегаторы заламывают комиссию с заказов до 30—35%. До кризиса она же составляла от 20 до 30% .

Между тем региональные игроки не смогли воспользоваться преференциями, которые предоставляла пандемия федералам.

Общественный представитель Агентства стратегических инициатив Дмитрий Довженко отмечает, что в Челябинской области просто нет компаний, которые смогли бы конкурировать с федералами на рынке интернет-торговли и онлайн-доставки.

«Маржа на таких проектах работает, когда есть 100—1000 точек продаж. А не одна-две. Доставка и онлайн-торговля не выросли, потому что это было невыгодно», — говорит Дмитрий Довженко.

Представители челябинского общепита пытались создать местный агрегатор, где можно было бы заказать еду. Однако для этого было необходимо, чтобы большинство рестораторов объявили бойкот федеральным игрокам. Альянса не случилось, говорит владелица ресторанов Redactor, Tortillas & Grill и кондитерской Bonbon Татьяна Заславская.

«Чтобы это начало работать, все заведения должны были блокировать федеральных агрегаторов. Но нереально было всех собрать. Каждый был сосредоточен на выживании — оплатить аренду, сохранить команду. Общепит все-таки не создан для доставки. Это просто лояльность гостю. Ресторан создан как атмосферное заведение. На доставке не может зарабатывать ресторан, это нерентабельно», — заявила Татьяна Заславская.

Деньги в помощь

Меры поддержки бизнеса в 2020 году были значительными, но не исчерпывающими, говорит председатель челябинского регионального отделения «Опоры России» Артем Артемьев. Большая часть финансовых и нефинансовых инструментов помощи была внедрена на федеральном уровне. На региональном тоже делалось много.

«Федеральные меры должны быть масштабнее, иначе зачем нам федерализм. Мы считаем, конечно, что больше предприятий должны были попасть под действие мер поддержки. Но, к сожалению, отойти от истории с ОКВЭДами нельзя. Что касается области, я считаю, что команда региона отработала на отлично. Нам удалось избежать „закручивания гаек“, сохранить баланс между ограничительными мерами и работой предприятий. На 1,5 млрд рублей выдано кредитов под 0%, на возобновление деятельности — около 9,5 млрд рублей. Это деньги, которые остались в экономике региона»,

— отмечает Артем Артемьев.





Еще одна мера поддержки, которая в значительной степени повлияла на экономику региона — льготная ипотека. Во многом благодаря ей в январе-октябре 2020 года в Челябинской области ввели в эксплуатацию 1,09 млн кв. м жилья. Это на 6,5 больше, чем за аналогичный период прошлого года, о чем свидетельствуют данные Челябинскстата.

«Такой рекордно низкой ипотеки не было никогда, и никогда ее больше не будет. Такие дешевые деньги могут нам доставаться редко. При этом по вводу жилья я не уверен в статистике. Я не увидел никакого всплеска в строительстве. В Челябинске большую долю рынка стали занимать застройщики, которые занимаются качественным жильем. В этом году они лидировали по продажам. Это кирпич, монолит, дорогая панель. Если ипотеку продлят, у застройщиков будет фора в полгода. Потом все будет не так позитивно», — комментирует директор компании «IBC-Недвижимость» Станислав Ахмедзянов.

В сфере коммерческой недвижимости наблюдается тренд на децентрализацию. В Челябинске в 2020 году не было реализовано больших проектов. А вот в городах и районах появлялись крупные инвесторы. Wildberries анонсировал создание в Миассе логистического комплекса. Магнитогорский металлургический комбинат в конце августа получил федеральную поддержку для своего «Притяжения». Также в Магнитогорске полным ходом идут работы по строительству торгового центра французского DIY-ритейлера «Леруа Мерлен». В ноябре стало известно, что инвестпроект «Открытый город» появится в районе горнолыжного курорта «Солнечная долина» в Миассе. Его прообразами стали казанский Иннополис и московское «Сколково».

«Wildberries ориентируется на Миасс как на ТОСЭР, потому что там есть льготы по налогу на имущество и землю, на фонд оплаты труда и на прибыль. Плюс там более низкая средняя оплата труда. Поэтому стоимость обработки грузовой операции ниже. Компаниям не нужны просто склады, им нужна ценность грузовой операции»,— подчеркивает Станислав Ахмедзянов.







В 2020 году жители области дополнительно инвестировали в туризм около 2,5 млрд рублей. Эти деньги туристы с Южного Урала могли бы потратить за границей, но из-за ограничительных мер люди поддерживали местный бизнес. Заместитель председателя комитета по туризму челябинской «Опоры России» Дмитрий Довбня считает, что экономический эффект от закрытия границ в сфере туризма был заметен. Однако, по словам эксперта, он мог бы быть более значительным, если бы область «вела проактивную политику» в этой отрасли.

«Не нужно смотреть на федеральный центр, надо делать то, что нужно именно нам. Непонятно, почему власти только сейчас обратили внимание на сферу туризма. Если бы это случилось вовремя, эффект от закрытия границ был бы более значительным. Это как с падением метеорита — у нас был большой шанс, но мы его упустили. Непонятно, почему нам нужны такие „черные лебеди“, чтобы развивать туризм», — прокомментировал Дмитрий Довбня.

В следующем году власти Челябинской области планируют получить дополнительное федеральное финансирование на развитие отрасли. Средства в первую очередь направят на создание инфраструктуры. На завершающей стадии находится разработка концепции внутреннего туризма региона. Также Агентство международного сотрудничества занимается созданием туристического бренда Южного Урала.

Курс на диверсификацию

Металлургическая промышленность, которая приносит 40% налоговых доходов в бюджет Челябинской области, в 2020 году снизила индекс производства на 10%. По мнению экономиста Сергея Гордеева, пандемия остро поставила вопрос о диверсификации экономики региона.

«У нас есть некоторая диверсификация. Сейчас расширяется добыча руды, переработка. Горнодобывающая отрасль и начальная стадия металлургии развиваются — это плюс. Но влияние их на экономику региона не такое уж большое. Там не такая большая занятость населения, и социальные последствия не так велики. При этом эти отрасли „поддерживают“ транспортную сферу, загружают электроэнергетику. Это определенные точки роста. Сейчас выпадает как раз малый и средний бизнес, которые должны были замещать наших металлургических гигантов»,— считает Сергей Гордеев.





В 2020 году Челябинская область нашла решение застарелой проблемы Верхнего Уфалея. В августе стало известно, что на территории обанкротившегося завода «Уфалейникель» построят два новых предприятия — цинковый электролизный завод и завод стальных мелющих шаров. Инвесторы уже приступили к подготовке площадки. Общий объем инвестиций превысит 26 млрд руб., на предприятиях создадут более тысячи рабочих мест. Власти региона считают, что запуск производств решит проблему безработицы в городе. Цинковое производство открывает ООО «Полимет Инжиниринг», второй проект реализует ООО «Формат-ЕК».

При этом регион получил новую «депрессию» в поселке Магнитка под Кусой. Завод «Метагломерат» в поселке Магнитка Кусинского района, являющийся дочерним предприятием Челябинского электрометаллургического комбината, перешел на сезонный режим работы. В октябре стало известно о том, что прекратились поставки сырья из Казахстана. Причиной стало завершение срока действия договора с поставщиков. Сократили более 300 сотрудников. Для решения проблемы с трудоустройством министерство промышленности, новых технологий и природных ресурсов Челябинской области разработало «дорожную карту». Сам ЧЭМК предложил сокращенным работникам «Метагломерата» трудоустроится в подразделениях холдинга в Челябинске, Ямало-Ненецком автономном округе и Пермском крае.

По мнению Сергея Гордеева, одной из «точек роста» для региона может стать развитие сферы переработки отходов. Создание экотехнопарка на декабрьской пресс-конференции анонсировал губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Объект должен появиться на площадке полигона ТБО. Предполагается, что технопарк станет центром притяжения компаний по переработке вторресурсов и драйвером развития социально-экономического потенциала региона.

«У нас единственный резерв — трансформация отрасли переработки твердых коммунальных отходов. Ситуация с регоператорами зашла в тупик. Если к нам зайдет новый оператор с новыми технологиями переработки отходов, а не с отправкой всего мусора на полигоны, счет пойдет на десятки миллиардов рублей»,— подчеркивает Сергей Гордеев.





Алексей Текслер во время общения с журналистами подчеркнул, что реформа обращения с мусором не должна привести к росту тарифов для населения. Но бюджетных ресурсов на такое решение нет, соответственно, исполнять задачу в 2021 году надо в сотрудничестве с бизнес-сообществом.

Как отметил вице-губернатор Челябинской области Егор Ковальчук, пандемия стала «проверкой на прочность» для экономического блока регионального правительства.

«Мы включились во все федеральные программы сохранения занятости и финансовой устойчивости бизнеса. Параллельно дополняли их региональными мерами. Оперативно вносили изменения в областную нормативную базу. За это время через различные институты поддержки — федеральные и региональные — бизнесу оказана помощь на общую сумму более 30 млрд рублей, что позволило сохранить в общей сложности более 170 тыс. рабочих мест. Меры поддержки, предпринятые нами, сделали свое дело — стабилизировали обстановку в экономике. Конечно же, заканчиваем год мы не так оптимистично, как планировали в прошлом году, но и не так пессимистично, как ожидали в начале пандемии», — сообщил Егор Ковальчук в разговоре с ИА «Первое областное».

По прогнозам Минэкономразвития региона, в следующем году Челябинская область начнет оправляться от последствий пандемии. В 2021—2023 годах будут реализованы 38 крупных инвестиционных проектов с суммой вложений более 300 млрд рублей. Будет создано 5 тыс. новых рабочих мест. В сельском хозяйстве в следующем году ожидается рост на 11%. В 2020 году объем экспорта из Челябинской области снизился на 9%, с 2021-го показатель будет демонстрировать рост на 6—9%. Объем введенных в эксплуатацию квадратных метров жилья будет увеличиваться на 7—12% в год. Оборот предприятий малого и среднего бизнеса будет прирастать в среднем на 13%.