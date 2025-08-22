В Уфе отреставрируют усадьбу Рябинина начала XIX века

Здание обустроят для современного использования

В Уфе ждет обновления старинный особняк первой половины XIX века. Как сообщает портал башинформ.ру, у усадьбы Рябинина восстановят конструкции и отремонтируют декоративные элементы: карниз, фриз, пилястры и деревянные наличники.

Реставрация дома по адресу Гоголя, 24 нужна для сохранения объекта культурного наследия и приспособления его под современное использование. Научно-проектная документация разработана в 2025 году лицензированной организацией ООО «Артель». По плану в доме восстановят исторические конструкции, очистят здание и отремонтируют фасад: поврежденные элементы заменят на воссозданные.

Деревянная усадьба Рябинина считается памятником зодчества Уфы. Ее первым владельцем в 1879 году стала чиновница Анна Тихановская. Затем дом передавался по наследству и вскоре попал к юристу Николаю Рябинину. Он владел домом с 1904 по 1918 год, когда эвакуировался в Красноярск во время захвата Уфы белогвардейцами. В 1923 году часть построек была отдана муниципальным службам, а позже дом отдали для проживания семей.

Усадьба уже реставрировалась: в 2018 году волонтеры частично восстановили и покрасили фасад. Выявленным объектом культурного наследия здание стало спустя год. А в 2023 году администрация города продала дом на аукционе, тогда с компанией (единственным участником торгов) заключили контракт на 9,5 миллиона рублей.

Напомним, в Челябинске есть своя усадьба Рябинина, построенная в конце XIX века. Названа она в честь одного из владельцев — мещанина Александра Лукича Рябинина. В 2019 году за восстановление объекта культурного наследия взялся проект «Том Сойер Фест». После ремонта на территории дома открылся коммеморативный центр, где проводили творческие мероприятия, музыкальные и театральные вечера, ярмарки. Однако центр закрылся, и в 2023 году усадьбу попытались открыть повторно, но она опять не проработала больше двух лет (зато на площадке успели провести первый концерт «Проклятый старый шут»). В июле 2025 года в доме и прилегающем амбаре заработали ресторан уральской кухни «Усадьба Рябининых» и бар «Лукич». Они предлагают челябинцам необычные рецепты: солодовую лепешку, мороженое с огурцами и черной икрой.