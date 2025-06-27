Мастера из Владимира вымостили печь для нового челябинского бара

«Лукич» открывают в части дома — памятника культурного наследия

На площадке нового челябинского ресторана «Усадьба Рябининых» в отдельном помещении заработает бар «Лукич» с настоящей печкой, в которой будут готовить уральский стритфуд. Как передает корреспондент ИА «Первое областное» со ссылкой на основателя нового пространства Сергея Ефимова, печников для ее создания искали по всей России.

Бар заработает в отдельном помещении, где раньше располагался амбар. Главной фишкой заведения станет распиcная печь. Мастеров для ее создания нашли случайно: будучи во Владимире, Сергей Ефимов удивился такому решению в одном из ресторанов и узнал контакты мастеров, чтобы воплотить подобную задумку в Челябинске.

Печники работали на Южном Урале всего пару недель, дольше искали хороший камень. Позже художница из Екатеринбурга Екатерина Шкель нарисовала на печи верблюда, как символ города, поезд (во время сооружения особняка на Урале развивалась железная дорога) и Лукича с Тимофеевной — самых известных представителей Рябининых, при которых дом обрел свой облик, дошедший до наших дней. В честь Лукича (Александра Лукича Рябинина) и назвали бар.

«Печь позволит нам делать легкие блюда, некий уральский стритфуд», — поделился Сергей Ефимов.

«Лукич» откроется в начале июля одновременно с еще одним общественным пространством на территории особняка — рестораном «Усадьба Рябининых».