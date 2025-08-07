В Челябинске продолжат реставрацию купеческого особняка Беляевского

Работы проведут на втором этаже здания

В Челябинске еще один виток получила реставрация особняка XIX века на Труда, 89. В доме Беляевского, который сейчас занимает мастерская «Культурный слой», обновят второй этаж. Об этом корреспонденту ИА «Первое областное» сообщили в пресс-службе «Авито».

Реставрацией совместными усилиями займутся проект «Том Сойер Фест» и «Авито Услуги». Напомним, работы на объекте культурного наследия идут уже несколько лет, за это время сюда провели освещение, отопление, водоотведение, отремонтировали часть интерьеров. На этот раз реставрация затронет второй этаж: рабочие уложат деревянный пол площадью 86 квадратов. При этом волонтером сможет стать любой неравнодушный челябинец.

«Мы гордимся тем, что поддерживаем такие проекты, как „Том Сойер Фест“. Это не просто о восстановлении исторической среды, это о том, как мы все вместе можем сделать города лучше. Мы готовы помогать в сохранении архитектурного наследия, потому что это касается каждого из нас», — сообщила руководитель бизнес-направления «Крупный ремонт и строительство» на «Авито Услугах» Светлана Филимонова.

Дом Беляевского был построен в 1895 году рядом с пивоваренным заводом Карла Венцеля. По преданиям здесь должна была расположиться типография Наума Бреслина, но въехала ли она в здание, остается исторической загадкой. Но какое-то время здесь точно располагалась пивная лавка, а позже внутри жил челябинский фотограф Иван Беляевский, сын бывшего хозяина, в чью честь назван объект культурного наследия. После революции и вплоть до 80‑х здесь были квартиры, затем бюро по обмену и бронированию жилья, центр по приватизации (сохранились даже архивные документы БТИ, которые в будущем станут частью постоянной экспозиции в доме). С начала нулевых дом пустовал, пока сюда не въехал «Том Сойер Фест».

За последний год здание конца XIX века превратилось в культурную площадку: здесь проводят лекции, выставки современного искусства, мастер-классы и театральные представления. Также в доме расположился штаб «Том Сойер Феста», который объединяет не только реставраторов, но и краеведов, историков, урбанистов.

«Уже четыре года мы работаем с домом, который стоит на старейшей улице Челябинска. На сегодня это самый сложный наш проект, так как параллельно с ремонтом особняка мы стараемся наполнять его событиями, а ведь мы некоммерческая организация. Особняк на Труда, 89 — это двухэтажное кирпично-каменное здание, которому нужна полная реставрация, прокладка инженерных сетей и постоянная жизнь. Сам объем работ огромный, дорогой и усложняется наличием охранного статуса у здания», — рассказала организатор «Том Сойер Феста» в Челябинске Анастасия Кашина.

Напомним, «Том Сойер Фест» в Челябинске реставрировал усадьбу Рябининых. В прошлом месяце там открылся одноименный ресторан уральской кухни и бар «Лукич».