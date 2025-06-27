Ресторан в доме купца Рябинина в Челябинске представил мороженое с черной икрой

В особняке в третий раз пытаются воскресить уральскую кухню

В Челябинске продолжается тренд на открытие общественных пространств в старинных домиках и памятниках архитектуры. Этим летом челябинцам с нового ракурса представили водонапорку, в которой заработают мастерские художников, и «Башню» на ЧТЗ, которую сделали площадкой для мероприятий и фотосессий. На очереди — ресторан аутентичной уральской кухни в усадьбе Рябинина на пересечении Каслинской и Братьев Кашириных. Что это будет, узнал корреспондент Первого областного информагентства.

«Усадьба Рябининых» готовилась к открытию почти полтора года: команда проекта переделывала и обустраивала старинный особняк, проводила воду, вентиляцию, все необходимые для будущей работы сети. И превращала интерьер деревянного дома почти в купеческий особняк с росписями, наличниками (подаренными командой «Том Сойер Фест»), самоварами.

На территории усадьбы будут сразу две площадки — бар «Лукич» в амбаре и сам ресторан «Усадьба Рябининых» в доме. Все помещения делали в едином стиле, не то псевдорусском, не то неорусском: с узором «царские кудри» под потолком, настоящими коврами на стенах и из плитки — на полу, белочками на лампах, плиткой, вымощенной под рябину. Нашлось место и рисункам котиков, стилизованных под гжель.

Меню ресторана формировалось на уже существующих уральских рецептах и придуманных непосредственно бренд-шефом Евгением Михайловым. Здесь будут готовить щи, вареники, кулебяку, посикунчики, картофельный хлеб. Не обойдется без экспериментов: мороженого с медовыми огурцами и черной икрой, голубцов с кроликом и котлет из щуки.

Почему же решили открыться в памятнике истории и культуры? Подхватили общий тренд на запуск общественных пространств в старинных зданиях или случай?

«Скажу так: и то и другое. Мне сама локация очень нравилась, но у меня не было возможности сюда зайти. И тут вдруг нас сюда пригласили. Но если бы мне не понравилось, мы бы все равно здесь ничего не делали. Естественно, это старое здание, оно изначально строилось под другие нужды, есть свои сложности с работой на этой площадке. Мы многое здесь сделали, провели коммуникации. Но нам хочется минимально изменить этот особняк и сохранить его в том виде, какой он есть. И чтобы он стал не музеем, а местом, где челябинцы могут отдохнуть, пообщаться, приятно провести время, а не просто посмотреть на экспонаты», — поделился с нашим корреспондентом Сергей Ефимов.

На улице сейчас достраивают летник и веранду, в будущем под еще одно пространство хотят переоборудовать бывшие конюшни. Также на площадке ресторана планируют мероприятия и выступления музыкантов, но очень редко, скорее, как исключение — команда проекта хотела уйти от концепции бара «ФортеПьяно», которым также управляет. Ресторан сделают классическим, без постоянной культурной программы. Но инструмент фортепиано все-таки привезут в усадьбу.

«Мы здесь пытаемся выйти на такую классическую модель бара-ресторана, где кухня и напитки на первом месте. Челябинцы, конечно, любят развлекательные форматы, многие даже не воспринимают рестораны без культурных мероприятий: „Если у вас не играет какая-то группа, то зачем нам тогда идти туда?“ Но мы попытаемся здесь реализовать другое», — рассказал Сергей Ефимов.

Напомним, это уже не первый раз, когда усадьба открывается. В прошлом она успела побыть площадкой для лекций, творческих мероприятий и ярмарок. Работала здесь и вареничная, но проекты не задерживались в особняке надолго.