В старинной челябинской усадьбе состоялся симфонический рок-спектакль «Проклятый старый шут»

В шоу принимали участие артисты Театра драмы и филармонии

Возле крыльца особняка Рябинина — большая сцена, укутанная змеями проводов, махинами колонок. Пожалуй, таких мощных источников звука здесь не было никогда. Рядом — огромный сундук с потертыми углами. Ведущий просит зрителей на минутку закрыть глаза, чтобы случилось чудо. А зрителей полон двор! Заняты все места перед сценой. А за небольшой оградой, отделяющей вип-ложу от танцпола, народа еще больше.





И тут начинается магия. Под первые требовательные гитарные аккорды крышка сундука отлетает и появляется шут. Выходят музыканты в костюмах — на сцене сегодня будет гитара, бас-гитара, виолончель, скрипка, альт и, конечно, ударные. Шут заразительно хохочет, кривляется, заигрывает со зрителями, пока артисты настраиваются, заводят невнятное интро и пытаются справиться со звуком — откуда-то серьезно фонит. Наконец барабанщик отсчитывает «раз, два, раз, два, три» «Гимна Шута» — и шоу начинается!





Во дворе усадьбы Рябинина 9 августа состоялся необычный концерт — артисты челябинского драмтеатра и солисты филармонии сыграли авторский поэтический перформанс «Проклятый старый шут» по мотивам песен известной панк-рок группы.

«Спектакль готовился полгода. Сначала думал, что исполнять композиции будут только струнные. Но потом решил, что это не только музыка романтики, но и драйва, эмоций. Долго решал с площадкой. На примете были театральные сцены (Камерный, Молодежный), бары, даже WTC. Но потом все сложилась с усадьбой — это идеальное место. Я вырос на песнях „Короля и Шута“. Жил в бандитском Ростове, вопреки всему ходил в футболке „КиШа“, периодически за это получал на улице», — смеется Григорий Суслов, арт-директор усадьбы Рябинина.





Режиссером спектакля, а получился именно спектакль, стал актер драмтеатра Дмитрий Олейников. Он же выбрал исполнителей главных ролей из числа артистов драмы — Карину Исмаилову на роль принцессы и Сергея Исмаилова на роль шута. Любовная история достаточно проста: принцесса и шут без ума друг от друг друга, но король против такого союза, так что шуту грозит плаха, а принцесса выйдет замуж не по любви.





Драма написана в стихах, каждая глава заканчивается восхитительно-визжащим смехом или выкриком шута, и в разговор вступают музыканты. Они играют переаранжированные хиты «Короля и Шута» — «Дурак и молния», «Проклятый старый дом», «Мертвый анархист». Слов в песнях нет, но зрители сами отлично справляются.





Шут и принцесса разыгрывают свою историю — качаются на качелях, карабкаются на крышу старинной конюшни, танцуют друг с другом.

На усадьбу спускаются сумерки, и шоу становится красочнее — огни раскрашивают лица артистов и зрителей, дым-машина окутывает пространство, а звук словно сгущается под козырьком старого дома (спасибо, что не проклятого).

«На сладкое» музыканты играют «Лесника» — и тут уже все пускаются в пляс, вскидывают «козу» (даже дети!), обнимаются и одобрительно свистят.