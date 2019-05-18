/ Особняк Рябинина в Челябинске преобразится за лето

Реставрацией займутся волонтеры «Том Сойер Феста».

Особняк купца Рябинина отреставрируют волонтеры «Том Сойер Феста» в Челябинске. Здание построили еще в конце 19 века, тогда оно было деревянным и в 6 комнат. Однако в 1910 году дом сгорел. Уже через три года его восстановили. Эксперты называют стиль, в котором построен особняк Рябинина, неорусским. В здании сочетаются каменная кладка и деревянный декор.

Деревянных зданий у нас осталось мало, их по пальцам пересчитать можно. И вот этот дом входит в пятерку самых интересных. — рассказал сайту «Первый областной» краевед Юрий Латышев.

Особняк Рябинина находится на улице Каслинской, напротив Торгового центра. Дом входит в список объектов культурного наследия. Уже в июне за его преображение возьмутся волонтеры и специалисты.

Специалисты разработают проект. Восстановят разрушенные деревянные элементы, отреставрируют двери, окна и наличники фасада. Волонтеры очистят стены, покроют их защитным и колерующим средством, восстановят рустованную штукатурку цокольного этажа, благоустроят территорию и высадят на ней растения. — рассказала организатор Галина Зубаирова.

Работы планируют завершить за два месяца, так что к концу лета отреставрированный дом будет радовать челябинцев и гостей города.