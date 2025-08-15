За старым особняком в центре Челябинска появится зона для отдыха

Дворик за домом Беляевского украсят наличниками и беседками

В Челябинске за домом XIX века откроют новое общественное пространство со скамейками, столиками и подсветкой. Зона для отдыха появится на территории дома Беляевского на Труда, 89, рассказали в сообществе «Культурный слой».

В уютный дворик будут превращать нынешнюю парковку, где из арт-объектов пока можно увидеть только граффити Ирины Климиной с годзиллой, нападающей на «Челябинск-Сити». Проектом нового общественного пространства занялись кураторы «Культурного слоя» и команда Дома архитектора. Свои идеи, во что перевоплотить двор, предлагали сами челябинцы.

«Первые визуализации готовы, они еще будут изменяться. Все крутые идеи, предложенные челябинцами, у нас не получится реализовать из-за ограничений на деятельность в зоне охраны нашего дома и подземной части в виде инженерных сетей», — рассказали в мастерской «Культурный слой».

Проект зоны отдыха создала архитектор и руководитель Детской архитектурной мастерской Екатерина Глушкова. На эскизах за особняком видны небольшие столики для компаний, уличная мастерская с навесом, небольшая сцена, кустарники. Также двор украсят деревянными наличниками, которые будут использовать для экспозиции про локальные сообщества.

В будущем здесь планируют проводить фестивали и мероприятия для челябинских сообществ.

Напомним, в Челябинске еще один виток получила реставрация самого дома Беляевского. В дореволюционном особняке уложат деревянный пол на втором этаже.