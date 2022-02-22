Столетний особняк Рябинина в Челябинске ждет перезагрузка

Внутри воссоздадут атмосферу XIX века, сделают кофейню и будут проводить концерты

В старинной усадьбе Рябинина появится новое общественное пространство. Об этом рассказали авторы проекта, среди которых челябинский экоактивист Дмитрий Закарлюкин. В ближайшее время на площадке проведут первое мероприятие — концерт русского романса от солистов Театра оперы и балета. В дальнейшем планы масштабнее: кураторы пространства хотят воссоздать внутри интерьеры XIX века.



В конце прошлого года в жизни старинной усадьбы произошел неожиданный поворот. Обновленный на средства волонтеров «Том Сойер Феста» дом выставили на продажу, и в декабре 2021 года здание выкупило ООО «Восточные ряды». В свою очередь, экоактивист Дмитрий Закарлюкин арендовал особняк, пообещав превратить его в новый исторический центр.

На пресс-конференции в «Гранада Пресс» кураторы проекта рассказали о концепции развития пространства: теперь это коммеморативный центр с площадкой для проведения мероприятий. Коммеморативный — то есть памятный.

Кураторы проекта хотят собрать как можно больше информации об особняке. Исследование нужно, чтобы понять, какими были старинные интерьеры усадьбы. Дому больше ста лет, фото старинных залов не сохранились, и как они выглядели — можно только догадываться. Из старинных элементов есть только камин.

На основе исследования создадут дизайн-проект интерьеров.

«Сейчас внутри ремонт нулевых, что некорректно и морально устарело. Последние десять лет помещения сдавались под офисы. Мы сформируем сметы на восстановление залов. Понадобится как минимум несколько миллионов рублей, будем искать инвесторов. Ремонт мы сделаем не сразу — что-то в этом году, что-то в следующем. Будем потихоньку приводить все в порядок», — рассказывает Дмитрий Закарлюкин.

Помочь в обустройстве усадьбы просят местных жителей. Всем, у кого есть ненужная старинная мебель, предлагают принести ее в особняк GoGreenCenter. Комоды, стулья или столы отреставрируют и поставят в помещении.

Параллельно в центре начинают проводить мероприятия, выставки и лектории. 28 февраля в усадьбе первый концерт: солисты оперного театра исполнят русские романсы XVIII—XIX веков. Все билеты уже распроданы. Специально к концерту привезут старинное фортепиано, которое займет свое место в особняке.

В будущем организовывать мероприятия хотят каждый день, но сейчас нужно сделать особняк доступным и удобным для всех.

«Сейчас наша главная задача — адаптация пространства под публичную площадку. Нужно сделать место более комфортным, доступным. Этим и будем заниматься в ближайшие месяцы. У нас большие планы на летний период, мы хотим организовать серию мероприятий для детей», — рассказывает один из кураторов проекта Анна Леготина.

Кураторы надеются сделать дом Рябинина самоокупающимся объектом. Для этого внутри организуют небольшую кофейню и наладят продажу билетов на мероприятия.

«Это очень сложный проект. И с экономической стороны, и с идейной, и с точки зрения реализации. Но в усадьбе Рябинина собралась отличная команда, профессионалы. Нам под силу это сделать», — рассказывает Дмитрий Закарлюкин.

Напомним, что усадьба купца Рябинина находится по адресу ул. Каслинская, 137. Здание является объектом культурного наследия регионального значения. Коттедж построен в неорусском стиле: в здании сочетаются каменная кладка и деревянный декор.