Челябинский особняк Агрова — Кузнецова разобрали из‑за аварийных конструкций

Все предметы, представляющие историческую ценность, сняли и вернут на отреставрированный дом

Челябинский особняк XIX века на пересечении Цвиллинга и Карла Маркса пришлось разобрать из-за сгнивших и сгоревших конструкций. Аварийный дом не представлялось возможным восстановить, поэтому его решили демонтировать, чтобы на этом месте возвести особняк в первозданном виде и установить на него оригинальные наличники и декоративные элементы. Почему реконструкция была необходима и что сейчас происходит на стройплощадке, узнал корреспондент ИА «Первое областное».

В начале июля челябинцев и краеведов напугал демонтаж купеческого дома, в котором филармония планировала открыть центр современной музыки. Работы хотели завершить к концу года, а в феврале 2026‑го провести первый музыкальный фестиваль на площадке. И действительно, весной этого года Госкомитет охраны ОКН согласовал проект реставрации и приспособления дома под общественное пространство. Но филармония мечтала открыть центр до того, как стало понятно, что дом находится полностью в аварийном состоянии: стены и крыша готовы рухнуть в любой момент, кое-где обвалились стропила, провалился пол и разверзлась дыра в цокольный этаж. К тому же особняк не раз терпел небольшие пожары и постепенно разрушался, пока находился в частной собственности.

«Часть исторических внутренних стен в процессе многочисленных перепланировок была демонтирована, что отрицательно сказалось на общей несущей конструкции. Материалы просто не обеспечивали надежность и безопасность объекта, это было недопустимо для дальнейшей эксплуатации дома», — рассказал нашему корреспонденту председатель Госкомитета охраны ОКН Челябинской области Алексей Федичкин.

Дом Агрова — Кузнецова мог стать очередным рестораном в центре (его бывшие владельцы задумывались об этом), но по решению губернатора старинный особняк решили открыть для горожан. Так, здесь было решено провести реставрацию, до которой не дошли руки у частников. Стоимость работ — 136 миллионов рублей, восстановлением дома займется подрядчик с опытом реставрации госпиталя в Каслях, Челябинского театра оперы и балета, Публички, Драмтеатра.

Чтобы обустроить дом для будущего арт-пространства, было принято решение о полной разборке верхней части особняка и его воссоздании по архивным фотографиям и документам, но уже из современных материалов. Исторический облик здания сохранят и даже вернут ему вид, который современные челябинцы никогда не видели — с аттиком и резными украшениями.

«Там, понимаете, осталась только труха. У нас рабочие попытались разбирать дом по бревнышку, но все просто сыпалось. А подвал вообще на две трети засыпан мусором, в том числе строительным. Кто его туда скидывал и когда, непонятно», — поделился директор Государственного научно-производственного центра по охране культурного наследия Михаил Быков.

А вот все наличники и деревянные резные украшения, за судьбу которых переживали общественники и историки, вывезли незадолго до демонтажа дома. Их восстановят екатеринбургские реставраторы, затем они вернутся на свои места.

«Работа по снятию украшений, которые как раз являются предметом охраны, была незаметна за тентом. Их аккуратно демонтировали, чтобы сохранить и дальше все отреставрировать», — отметила специалист Госкомитета охраны ОКН Валерия Помелова.

Снятые для реставрации украшения. Фото предоставлено ИА «Первое областное» Госкомитетом охраны ОКН

Прямо сейчас подрядчики заканчивают вывоз мусора и строительство временного тента, которым накроют подвал, чтобы цоколь не заливало дождем во время реставрации. Рабочие уже приступают к снятию штукатурки в цоколе, который тоже отреставрируют и сделают действующим помещением. Кирпичи со штампами XIX века оставят незакрашенными, чтобы челябинцы видели старинный фундамент, а уже советские перегородки заштукатурят. Очистят и рельсы, которые клали как металлические перекрытия первые строители дома.

Особняк претерпит изменения по сравнению с тем, каким он был последние годы. Так, почти замурованные подвальные окна, выходящие на улицу Карла Маркса, приоткроют. И повторимся про аттик на Цвиллинга — это декоративный вход, который не будет использоваться, но отдаст дань памяти первозданному виду. Дом раскрасят в серо-голубой цвет, на крыше возведут печные трубы, уходящие в подвальные помещения. Также для комфортного проведения мероприятий сюда протянут коммуникации: отопление, воду, свет.

Фото: Госкомитет охраны ОКН Челябинской области

Каркас дома планируют возвести до конца года. Затем приступят к устройству внутренних помещений и декорированию. Как и задумывалось, здесь откроется центр современной музыки при филармонии, где будут проходить камерные выступления.