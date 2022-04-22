Двор усадьбы Рябининых в Челябинске откроют для концертов и обедов

Первые мероприятия в новом пространстве — уже 23 и 24 апреля

Во дворе дома Рябининых планируют проводить концерты, ярмарки и мастер-классы. Двор будет открыт как в выходные, так и в будние дни — гуляющие смогут зайти сюда после работы или принести с собой контейнер с едой и пообедать.



Новое пространство называется «Зеленый двор» и находится на Каслинской, 137. Здесь оборудуют беседки и, возможно, даже небольшую кофейню. В полную силу проект начнет работать летом. Созданием пространства занимается команда коммеморативного центра «Усадьба Рябининых».

«Этот двор долгое время был закрыт от горожан, и нам не терпится сделать его доступным. Очень ждем семьи с детьми, будем рады пенсионерам. Усадьба Рябининых находится в центре города, окружена асфальтированными дорогами и пыльными стройками. Поэтому мы очень ценим наш зеленый уголок, где можно вдохнуть и выдохнуть», — рассказывает координатор проекта коммеморативного центра Никита Эйсмонт.

23 и 24 апреля на площадке проведут первые мероприятия. В субботу в 15:00 откроется фотовыставка Алексея Сырова «Мы — свет погасших звезд». Вход по принципу «донейшен» — плати сколько хочешь.

24 апреля в усадьбе Рябининых состоится экоярмарка. Будут продавать крафтовые чаи, лечебные сборы, хлеб, приготовленный по старинным рецептам, и другие фермерские продукты. Также для гостей приготовят фалафель, а представители сообщества KOMPOTNIY сварят вкусные морсы и компоты.

Напомним, что особняк Рябининых является объектом культурного наследия, первое упоминание о нем было в 1885 году. В конце 2021 года у дома сменился собственник, и в здании организовали коммеморативный центр (коммеморативный — то есть памятный). Теперь в стенах особняка проводят концерты, мастер-классы и экскурсии.