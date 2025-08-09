В Челябинских ресторанах подают ляпуны, посикунчики и строганину из косули

Рассказываем, где можно встретить блюда уральской кухни

В последнее время на Южном Урале набирает популярность тренд на заведения не азиатской или итальянской, а исконной уральской кухни. Пока в Челябинске таких ресторанов не очень много, но отдельные позиции с «уральским акцентом» в некоторых точках попробовать можно. Корреспондент ИА «Первое областное» сделал обзор мест, в которых можно познакомиться с локальной кухней.

«Поселенцы»

В июле Челябинск пополнился новым рестораном, который позиционирует себя как «место, где оживает история Урала». Тематику первых поселенцев решили выразить в интерьере: на стенах рисунки, похожие на творчество первобытных людей, по углам развешены не то шаманские инструменты, не то орудия первых охотников.

Необычно и меню. Вместо популярных цезаря, карбонары или чизкейка тут можно попробовать ватрушку с лесными грибами, мозговые косточки, ляпуны (лепешки на закваске), суп губницу и пельмени из щуки. Из салатов предлагают винегрет с уральскими груздями, а также блюда с вяленой свеклой и ремесленным сыром или с дичью и картофелем из костра. На горячее по-уральски подают седло барашка, голень брединского ягненка и казачье жаркое.

Хутор «Таежный»

В пригороде Челябинска ресторатор Алексей Белкин открыл хутор, в котором подают уральскую кухню. Сам Алексей — потомственный казак, который отрицает бургеры и картошку фри. В своей усадьбе он рассказывает об исконной русской трапезе, уральских традициях и полезной пище. Здесь можно попробовать сазана с яблоками, сало, квашеную капусту, пироги, казачьи супы. При этом почти все блюда томятся в русской печи.

«Усадьба Рябининых»

Месяц назад в Челябинске заработал еще один ресторан уральской кухни. «Усадьба Рябининых» открылась в одноименном объекте культурного наследия, который уже несколько раз пытались превратить в культурную площадку, вареничную или место для ярмарок, а аутентичная уральская кухня не могла прижиться в атмосферном месте уже два раза до этого.

Меню ресторана продумывали на основе существующих уральских рецептов и фантазии бренд-шефа Евгения Михайлова. Так, для гостей подготовили строганину из косули, солодовую лепешку. В горячем есть такие позиции, как голубцы из кролика, котлеты из щуки, кулебяка с кижучем или рябчиком.

Также на территории ресторана есть отдельный бар «Лукич», где можно попробовать шаньги с уральским соусом или тремя видами икры.

«Фортепьяно»

Это еще одно заведение от создателей «Усадьбы Рябининых». Гастробар не позиционируется как исключительно уральский, но здесь можно попробовать некоторые необычные позиции: шанежки с грушей, гусиным мясом или рыбой, мозговые кости, калач с уткой, блины с олениной и лепешку с груздями. Есть и уральские пельмени с говядиной и свининой, котлеты из оленя и десерт из черемухи.

«Уральские пельмени»

Как ни банально — Урал познается через культовые уральские пельмени. В ресторане можно попробовать пельмени сибирские (со свининой и говядиной), уральские (с говядиной и бараниной), рождественские (с гусятиной и белыми грибами). Можно выбрать с начинкой из дичи: косули, оленя, лося. Рыбные подаются с кетой и щукой.

Вареники здесь есть с картофелем и луком, квашеной капустой, картошкой и грудинкой, сыром сулугуни. А еще с грибами или вишней.

«Буфет на Большой»

«Буфет» — ресторан, где не все блюда уральские, но найти самородки можно. Например, здесь подают калитки с овощным рагу (открытые пирожки), уральский борщ со смальцем, голубцы по-купечески, пастуший пирог. А в начале года ресторан присоединился к фестивалю аутентичной уральской кухни и разработал открытый курник с солеными груздями, эскалопы из телятины со сливой и десерт «Белый атом» имени Курчатова.

Фото предоставлены «Буфетом на Большой»

Рестораны не уральской кухни, но с некоторыми локальными рецептами

Еще несколько челябинских заведений готовы угостить одной-двумя позициями исконной кухни. В Siberia Lounge можно попробовать оленину с грибной полбой и салат с папоротником, в Plan B и «Камчатке» — посикунчики.

Рестораны народов Южного Урала

В Челябинске еще не набрала обороты кухня исконных народов Южного Урала, но кое-что найти можно. Если о русских вариантах уральских блюд мы рассказали выше, то теперь обратимся к башкирским и татарским. В ресторане «Бай Кунак» можно попробовать азу, плов, бешбармак, кыстыбый (лепешка из пшеничной муки). Похожие позиции есть в заведении «Бешбармак от Салимжана», здесь подают лагман, жареные манты, баурсаки, чак-чак, бешбармак.

С украинской кухней можно познакомиться в «Журавлине» (сало с картошкой, деруны, капустные завиванцы, культовые котлеты), с немецкой — в «Максимилианс» и Paulaner Bräuhaus (колбаски, суп-гуляш, тушеная квашеная капуста). Да, эти народы тоже входят в список национальностей, проживающих на Урале.

Попробовать казахские блюда можно в ресторане «Тамак», там подают нарын (лапшу с кониной), куырдак (жаркое из мяса), баурсаки, бешбармак. Еще одно заведение с казахскими блюдами — «Хурма». Здесь можно попробовать суп шорпу, уйгурские плов или лапшу, манты, лагман, эчпочмак.