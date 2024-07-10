Повод для гордости: Челябинская область представила уникальные разработки на «Иннопроме‑2024»

Стенд региона привлек к себе большое внимание участников и гостей промышленной выставки

Роботы, стекло для небоскребов, мотодоска для серфинга, трехсекционный трамвай, кран, строивший станцию в Антарктиде, автомастерская для энергетиков, ратрак и электробус, электрозарядная станция — это и многое другое предприятия Челябинской области представили на «Иннопроме-2024». Гости Международной промышленной выставки снова восхитились южноуральскими разработками. Постоянным поводом для гордости их назвал губернатор Алексей Текслер. Он провел два насыщенных дня на «Иннопроме». О том, чем особенно удивили челябинские промышленники, — в материале ИА «Первое областное».

Коллективный стенд Челябинской области объединил достижения 25 предприятий. Стилистически экспозиция отчасти повторяет прошлогоднюю — тогда концепция заключалась в минимализме и строгости, отражении и промышленной составляющей, и природной. Нынешний стенд больше как по площади, так и по числу представителей. На нем установлены лайтбоксы с интересной информацией о регионе.





«Андроидная техника» из Магнитогорска представила опытный образец робототехнического комплекса для обслуживания составов на железнодорожных сортировочных станциях. Его вместе с инфраструктурой можно устанавливать там, где нужно расцеплять вагоны. Работа людей в опасных условиях уже будет не нужна. Это совместная разработка с участием научно-исследовательского института при РЖД и компании «Р-Телематика».

«Опытный образец эксплуатируется на станции Челябинск-Главный. Планируем поставить пять таких же опытных образцов на других станциях в Челябинске. Комплекс в автоматизированном режиме расцепляет вагоны, перемещаясь вдоль по параллельному пути. Аналогов не существует», — сообщила нам руководитель отдела научных программ и проектов Наталья Кучкина.

Представитель «Андроидной техники» также отметила, что комплекс поможет автоматизации и роботизации производственных процессов на сортировочных станциях. Планируется, что разработка появится на 29 таких объектах РЖД. Кроме того, комплекс могут использовать и предприятия.

Отметим, что магнитогорское НПО, широко известное слетавшим в космос роботом Fedor, получило премию «Индустрия». Награду исполнительному директору НПО «Андроидная техника» Евгению Дудорову вручил министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов во время главной стратегической сессии «Иннопрома».





Челябинский «Завод роботов» представил первый серийный шестиосевой промышленный робот-манипулятор RusRobot RR 120-2900. Он оснащен системой захватов собственной разработки. На стенде можно увидеть, как «рука» устанавливает деталь на конвейер и затем снимает ее.

Роботизированную установку для тушения пожаров привезла на «Иннопром» миасская компания «Пожтехспас». Если такое оборудование есть на предприятии или стадионе, в концертном зале или выставочном центре, человек может не участвовать в борьбе с огнем. Оператор через камеру на роботе наблюдает за процессом. Систему постоянно дорабатывают.

«Пожарный робот находит очаг возгорания, определяет координаты и с высокой точностью подает туда огнетушащее вещество — воду или пену — в течение одной минуты. Их расход большой, что дает эффективность в тушении. Установка может тушить сразу несколько очагов, начиная с того, что имеет наибольшую интенсивность», — рассказал заместитель директора Владимир Звягин.





Дроны сейчас очень востребованы. Их, а также приборы обнаружения и подавления сигнала, ретрансляторы разного формата представила компания «Технопорт» из Челябинска. Дроны могут обеспечить быструю доставку грузов в труднодоступные местности даже при плохих погодных условиях. Устройства делают как для личного пользования, так и для предприятий. Специалист Егор Филимонов пояснил, что ретранслятор с проводом можно поставить на холм, а оператор будет находиться в удобном ему месте — в машине или палатке. Воздушные ретрансляторы обычно ставят на вышки.





Челябинская компания «Модерн Гласс» производит архитектурные стеклопакеты. На уличной экспозиции представили 12-метровое многослойное изделие. Такие крупные стеклопакеты делают только на Южном Урале. Но предприятие идет дальше и в этом году запускает производство 18-метровых и гнутых стеклопакетов для небоскребов, бутиков и даже домов. Оборудование для выпуска изделий уже монтируют. На стенде региона компания показала еще две свои разработки.

«Электрообогреваемые стекла используют для снеготаяния на крышах, козырьках или для борьбы с конденсатом. Их ставят в зимних садах, бассейнах, саунах, спорткомплексах. Стекла подключаются к шкафу управления, который реагирует на температуру, осадки. Солнечные панели или фотоэлементы мы пока только обкатываем. Они дают энергию. Их можно ставить на фасады, как навесы. Такие стекла можно использовать вместе», — поясняет руководитель проектов Алексей Бордюгов.





Увидеть среди датчиков и прототип турбореактивного двигателя от «Метрана» мотодоску для серфинга — удивительно. Как оказалось, промышленная группа стала поддерживать технологические и потенциально коммерчески успешные стартапы и сейчас помогает специальному конструкторскому бюро «Метеор». Увлечение превращается в микробизнес с мелкосерийным производством.

«Это импортонезависимость. Здесь все свое: корпус, обводы, движок, система управления. Корпус сделан из карбона. Сейчас у нас больше заказов, чем мы можем сделать. Мотосерфинг — это официальный вид спорта, и мы позиционируем мотосерф как спортивный снаряд. Модель с надувным буем подходит для обучения», — говорит директор СКБ Владимир Волосников.

Производство пока что организовано в челябинском авиамодельном кружке. В перспективе его перенесут на территорию «Метрана». Выпускать планируют до 20 мотодосок в год, а в перспективе — до 200. Спрос на такие устройства большой. Кроме того, на основе мотодоски разрабатывают небольшие катера для рек.





Макет крана «Челябинец» в специсполнении Antarctica, участвующего в строительстве нового комплекса станции «Восток» в Антарктиде, представил Челябинский механический завод. Машина почти полностью локализована. Сотрудники предприятия рассказали нам, что в суровых условиях задействованы два челябинских крана с дизель-генератором. Работа идет небыстро, что связано с сезонностью и температурой в минус 70 градусов во время арктической зимы, когда строительство останавливают. Сейчас краны завершают возведение российской станции. После этого они останутся для обслуживания объекта.





Некоторые разработки челябинцев Алексей Текслер лично представил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину и главам правительств дружественных стран: промышленные манипуляторы от «Завода роботов» и НПО «Андроидная техника», новую модель низкопольного и трехсекционного трамвая от УКВЗ — его протестировали в Челябинске, испытания проходят в Екатеринбурге, а интерес проявляют Москва и Санкт-Петербург. Обсудили с премьер-министром перспективный проект — двухэтажный трамвай, который будут производить в новом цехе Усть-Катавского вагоностроительного завода. Как нам рассказали представители УКВЗ, они видят перспективу такой модели. В больших городах двухэтажный трамвай позволит перевозить большое количество пассажиров.

«Всегда говорю, что санкции — время возможностей. И Челябинская область свои возможности использует максимально», — подчеркивает губернатор.

Отметим, что некоторые компании региона представили свои разработки на собственных стендах. Автозавод «Урал» показал электромобиль с колесной формулой 4х2 и тяговыми батареями российского производства. А на стенде «Россетей» презентовали автомастерскую, созданную миасскими специалистами. Огромный гребной винт, заменяющий или дополняющий судовой руль, привезла входящая в промышленную группу «Конар» компания «Морские технологии».





На стенде госкорпорации «Ростех» показали электрозаправочную станцию Elli, разработанную в челябинском НПО «Электромашина» (входит в концерн «Уралвагонзавод»). Устройство зарядило электромобиль e-Largus, серийное производство которого планируют запустить во второй половине 2024 года.





На стенде группы «Синара» представили макет ратрака, в разработке которого участвует тракторный завод «ДСТ-Урал», занимающийся расширением и модернизацией производственных мощностей. Кроме того, возле выставочного центра холдинг показал электробус (первые такие машины будут в Магнитогорске, а интерес проявляют Москва и Санкт-Петербург) и макет головного вагона российского высокоскоростного поезда.