Челябинская область улучшила позиции в рейтинге по эффективной реализации промышленной политики

Глава Минпромторга РФ Антон Алиханов вручил награду губернатору Алексею Текслеру

В ходе деловой программы Международной промышленной выставки «Иннопром‑2024» представлены результаты всероссийского рейтинга эффективности реализации промышленной политики. Челябинская область в этом году заняла 7‑е место, поднявшись на одну строчку рейтинга. В рамках оглашения результатов рейтинга министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов вручил награду губернатору Челябинской области Алексею Текслеру. Об этом сообщает пресс-служба правительства Челябинской области.





«Минпромторг уже четвертый год подряд проводит оценку лучших практик реализации промышленной политики в регионах. За это время он стал реальным инструментом мониторинга сильных и слабых сторон в индустриальном развитии территорий. Такая обратная связь помогает органам власти субъектов при нашем участии формировать наиболее востребованный и эффективный в нынешней ситуации инструментарий господдержки. Сейчас перед нами стоят серьезные задачи, озвученные в послании президента Федеральному собранию. Это укрепление технологического суверенитета, создание новых производств, опережающее развитие инфраструктуры и кадрового потенциала промышленности», — уточнил Антон Алиханов.

По его словам, добиться всех поставленных целей можно только при активном участии региональных команд. Ориентиром здесь выступает опыт победителей, которых мы будем привлекать к обмену лучшими практиками в рамках традиционных стажировок.





Челябинская область второй год подряд занимает первое место в блоке «Нормативно-правовая база региона. Региональные меры государственной поддержки и институты развития». Таким образом, регион стал победителем в номинации «Лучший в блоке».

«На Южном Урале действует более 30 федеральных и еще порядка 20 региональных мер поддержки наших производителей. Закономерно, что мы оказываемся лидерами в этом профильном блоке второй год подряд. Сделаем все возможное, чтобы не сдавать позиций. Наша промышленность по-прежнему формирует значительную часть регионального консолидированного бюджета, является крупнейшим работодателем, усиливает позиции в качестве ключевого драйвера экономического роста. Важно, чтобы она работала стабильно, с нарастающей динамикой», — подчеркнул Алексей Текслер.

Глава региона уточнил, что индекс промышленного производства в январе — апреле достиг 102% к уровню 2023 года, превышая средние показатели по округу. В этой ситуации необходимо продолжать работу по дальнейшему внедрению инновационных технологий, автоматизации и роботизации производств. Важно, что компании региона активно используют те возможности, которые регион формирует совместно с нашими федеральными партнерами.





Отметим, в 2024 году на господдержку промышленного комплекса в областном бюджете предусмотрено 987,7 миллиона рублей, из них большая часть (806 миллионов рублей) будут доведены до предприятий по линии регионального Фонда развития промышленности.

Челябинский Фонд разработал и реализует одну из самых разнообразных и емких сеток программ льготного заемного финансирования. Кроме того, южноуральские предприятия имеют возможность возместить часть своих затрат на покупку оборудования, реализацию совместных инвестпроектов как участники промышленных кластеров, на проведение НИОКРов, что крайне важно для достижения технологического суверенитета.