Михаил Мишустин посетил стенд Челябинской области на выставке «Иннопром‑2024»

Разработки представляют 25 компаний региона

Председатель правительства России Михаил Мишустин посетил стенд Челябинской области на выставке «Иннопром-2024». Уникальные разработки промышленников региона презентовал губернатор Алексей Текслер, сообщает пресс-служба правительства Челябинской области.

Михаилу Мишустину представили макет нового трамвая УКВЗ. Трехсекционную и полностью низкопольную модель «Кастор» планируется использовать в челябинском метротраме. Премьер-министру показали концепцию нового двухэтажного трамвая УКВЗ. Реализовать проект планируют в 2026 году. Производство запустят в новом цехе, строительство которого закончат в 2025-м.

Продемонстрировали Михаилу Мишустину первую серийную модель промышленного робота-манипулятора RusRobot RR-120-2900 от «Завода роботов». Она создана в рамках концепции технологической независимости России.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер прокомментировал, что перечень южноуральской продукции на «Иннопроме» очень большой.

«Здесь и робототехнический комплекс для обслуживания подвижного состава на железнодорожных станциях от „Андроидной техники“. И новый электробус „Завода городского электрического транспорта“, который выйдет на маршруты Магнитогорска. А ещё можно дистанционно управлять экскаватором „ДСТ-УРАЛ“, который работает в карьере за сотни километров от места проведения выставки», — рассказал Алексей Текслер.

Он резюмировал, что Челябинская область использует максимально свои возможности в импортозамещении.



