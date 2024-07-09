Макет ратрака от «Синары» и «ДСТ Урал» представили на выставке «Иннопром‑2024»

Машина создается для подготовки горнолыжных трасс

Группа «Синара» и предприятие «ДСТ Урал» разрабатывают ратрак для работы на горнолыжных склонах. Совместный проект компании представили на международной промышленной выставке «Иннопром‑2024», сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Ратрак «Синара-400» нужен для подготовки горнолыжных трасс и их поддержания, чтобы они были безопасными и комфортными, для создания парков и трасс для фристайла, обслуживания трасс весь сезон, а также для транспортировки людей и грузов (до 1500 килограммов) в труднодоступных районах. Машина сможет развивать скорость до 22 километров в час.





Макет во время осмотра стенда «Синары» увидел губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Он отметил, что такой ратрак для горнолыжных трасс сейчас востребован. Среди особенностей новой машины — российский экологический двигатель на дизельном топливе, обзор на 360 градусов за счет панорамных окон, освещение для видимости в темное время суток, большой отвал для работы с большим объемом снега различной плотности, шасси для работы на крутых склонах.

Как рассказали представители тракторного завода, разработан обучающий симулятор для оператора ратрака. Динамическая платформа и VR‑очки помогут освоить управление машиной, давая реальные ощущения кабины. Ратрак «ездит» по цифровой модели ГЛК «Солнечная долина». Территория была снята с дрона, рельеф перевели на игровой движок.





Год займет разработка машины, эту часть проекта реализует «ДСТ Урал». «Синара» предоставляет свои компетенции и бренд, а также финансирует. Выпускать планируется около 10 ратраков в месяц. Потенциальные заказчики — все горнолыжные курорты России. На многих пока что используется зарубежная техника, а ратрак от «Синары» и «ДСТ-Урал» — импортозамещение.