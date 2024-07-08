Челябинский «Конар» представил на «Иннопроме‑2024» заменитель руля для морских буксиров

И подписал соглашение с автозаводом «Урал»

Промышленная группа «Конар» презентовала на выставке «Иннопром‑2024» гигантскую винторулевую колонку собственного производства для морских буксиров. Экспонат показали в натуральную величину: его высота превышает пять метров, а вес — 33 тонны. Также в присутствии губернатора Алексея Текслера «Конар» пописал соглашение о стратегическом сотрудничестве с автозаводом «Урал», сообщает пресс-служба правительства Челябинской области.

Винторулевая колонка поставляется российским судостроительным заводам для комплектования морских буксиров. Это движительное устройство может вращаться до 360° вокруг вертикальной оси для создания упора в любом направлении. Устройство может заменить судовой руль и используется на судах, которые вынуждены маневрировать, например на буксирах и плавучих буровых.

«Конар» на «Иннопроме-2024» представил модель мощностью 2,5 МВт для морских судов ледового класса неограниченного района плавания. Особенность ВРК ПГ «Конар» заключается в том, что более 80% деталей и узлов — собственного производства. Холдинг уже шесть лет развивает на территории индустриального парка «Станкомаш» в Челябинске свои компетенции в области инжиниринга и производства изделий машиностроения для судостроительной отрасли, используя передовые технические решения.





Подписанное на выставке соглашение предполагает долгосрочное сотрудничество в машиностроении и инжиниринге. Предприятия намерены расширять кооперационные связи в области разработок тягового электропривода модульной платформы с электрической силовой установкой, а также осуществлять проектирование, изготовление и обслуживание этих электроприводов.

Тяговый электропривод — ключевой компонент в конструкции автомобиля, который приводит его в движение посредством превращения электрической энергии в механическую. Электроприводы АО «Конар» проходят испытания в составе перспективной электроплатформы новых грузовиков «Урал».