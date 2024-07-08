На «Иннопроме» правительство Челябинской области заключило соглашение с Группой «Синара»

В регионе наладят производство электробусов и двигателей для высокоскоростных поездов

В Челябинске наладят производство электробусов и двигателей для высокоскоростных поездов в рамках проекта, реализуемого крупнейшим транспортным холдингом. Правительство Челябинской области заключило соглашение о сотрудничестве с ГК «Синара» на «Иннопроме». Подписи под документом поставили губернатор Челябинской области Алексей Текслер и генеральный директор Группы «Синара» Виктор Леш. Об этом сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

В соглашении речь идет о развитии городского электротранспорта. Документ предполагает возможности проведения сторонами совместных консультаций и обсуждений, а также обмен опытом.

«„Синара“ — наш серьезный партнер. Мы активно сотрудничаем в части транспортных решений. В первую очередь это завод по производству электрического общественного транспорта — наши широко известные троллейбусы. В этом году должны завершиться работы по сертификации электробуса. Первые появятся в Магнитогорске, думаю, уже в следующем году», — отметил Алексей Текслер.

Холдинг «Синара — транспортные машины» (СТМ, входит в Группу «Синара») обладает устойчивыми компетенциями в области производства общественного транспорта. Так, в прошлом году в Челябинске была запущена собственная площадка по изготовлению инновационных троллейбусов «Синара» собственной конструкторской разработки.

Как отметил генеральный директор Группы «Синара» Виктор Леш, в 2025—2026 годах компания планирует реализовать инвестпроект по увеличению мощностей завода и наладить в Челябинске выпуск электробусов.

«Инвестпрограмма позволит не только увеличить выпуск колесной техники с 350 до 500 единиц, но и удвоить количество персонала, а значит — создать новые рабочие места в регионе. Мы рады, что правительство Челябинской области осознает важность этого проекта, и надеемся на плодотворную совместную работу», — уточнил Виктор Леш.

В данный момент СТМ также реализует концессионный проект по комплексной модернизации с последующей эксплуатацией троллейбусной инфраструктуры Челябинска. В рамках проекта троллейбусный парк будет полностью обновлен: всего город получит 168 единиц техники, большая часть из которой — с увеличенным автономным ходом. Также троллейбусы «Синара-6254» проходили опытную эксплуатацию в Миассе и Калининграде и с мая 2024 года ежедневно перевозят пассажиров в Ярославле.

Производство новых колесных машин «Синара» осуществляется на Челябинском заводе городского электрического транспорта (ЧЗГЭТ) с марта 2023 года. СТМ изначально закладывал в площадку возможности по производству не только троллейбусов семейства «Синара», но и электробусов. Это возможно благодаря унифицированной модульной базе обоих типов машин.

Алексей Текслер и Виктор Леш осмотрели стенд группы «Синара», где представлен макет первого российского высокоскоростного электропоезда. Челябинская область планирует принять участие в его создании и будет производить двигатели.

«Сердце нового поезда — уникальный электродвигатель — будет производиться в Челябинске. Благодаря ему в том числе новый поезд сможет развивать скорость до 400 километров в час. Мы продолжим дальнейшее успешное сотрудничество, а сегодняшнее соглашение призвано придать дополнительный импульс этому сотрудничеству», — резюмировал губернатор.

Предполагается, что производство электродвигателей для подвижного состава ВСМ разместится на площадке завода по выпуску электродвигателей в Челябинске.