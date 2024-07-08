Челябинская быстрая электрозаправка зарядила на «Иннопроме‑2024» e‑Largus

Концерн «Уралвагонзавод» представил инновационное оборудование

На Международной промышленной выставке «Иннопром-2024» представлена разработанная в челябинском НПО «Электромашина» электрозаправочная станция Elli, которая зарядила электрический e-Largus, передает корреспондент ИА «Первое областное».

Оборудование для заправки электромобилей представил концерн «Уралвагонзавод» на стенде головной госкорпорации «Ростех». Мощность Elli — 150 кВт. В России аналогов станции такой мощности нет. Электрозаправка позволяет зарядить машину на 80% всего за 20 минут.



Свою работу челябинская станция показывает в процессе зарядки первого отечественного электрокара e-Largus. Его серийное производство планируют запустить во второй половине 2024 года.



На стенде Челябинской области представлена еще одна разработка «Электромашины» — электрозаправочная станция Elli для медленной зарядки мощностью 44 кВт.



Напомним, что летом 2023 года в Челябинске открылся электрозаправочный комплекс Elli, включающий в себя быстрозарядную станцию и станцию для медленной зарядки.

Специалисты НПО фиксируют до 30 зарядных сессий в неделю. В составе комплекса также есть интеллектуальная система Amasis 2.0, которая обеспечивает видеоаналитику, экомониторинг и возможность раздачи бесплатного Wi-Fi.



Ранее стало известно, что концерн «Уралвагонзавод» наладит выпуск электрозарядных станций в Челябинской области. В рамках Международной промышленной выставки «Иннопром-2024» состоялась встреча губернатора Челябинской области Алексея Текслера и генерального директора АО «Концерн „Уралвагонзавод“» Александра Потапова. По итогам встречи подписаны соглашения, предполагающие развитие сети электрозарядных станций в регионе.