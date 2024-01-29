Краны «Челябинец» помогли построить зимовочный комплекс станции «Восток» в Антарктиде

Спецтехника модифицирована для работы при сверхнизких температурах

Новый зимовочный комплекс станции «Восток» в Антарктиде ввели в опытную эксплуатацию. Церемония запуска прошла с участием в режиме видеоконференции президента России Владимира Путина и президента Беларуси Александра Лукашенко. При возведении нового комплекса использовали краны производства Челябинского механического завода, сообщает пресс-служба Минпрома Челябинской области.



Проектированием кранов «Челябинец» в специальном исполнении Antarctica специалисты Челябинского механического завода занялись в 2020 году. В октябре 2021-го три гусеничных крана — два грузоподъемностью 80 тонн и один грузоподъемностью 36 тонн, а также два автомобильных крана грузоподъемностью 50 тонн, адаптированных к работе при сверхнизких температурах, отправили в Антарктиду. Спецтехнику успешно используют в самой южной полярной области Земли, и не только при строительстве обновленной станции «Восток», но и на побережье в районе станции «Прогресс».





Станцию «Восток» открыли в Антарктиде в 1957 году. Все помещения сейчас находятся под толстым слоем снега. Появление нового здания стало значимым событием для всех ученых-полярников. Зимовочный комплекс — это модульная конструкция из пяти блоков площадью более 3 тысяч квадратных метров. Есть лаборатории и медицинский центр с операционной. Во время зимовки там смогут размещаться до 15 человек, а в сезон — до 35 человек. Комплекс «завернут» в минераловатный утеплитель толщиной до 95 сантиметров, фасад состоит из композитных панелей, устойчивых к экстремальным морозам. Все оборудование нового комплекса — исключительно российского производства.

«Условия на станции „Восток“, без всякого преувеличения, экстремальные. Настоящее высокогорье — почти 3,5 тысячи метров над уровнем океана. Низкое содержание кислорода, максимально сухой воздух, жесткое ультрафиолетовое излучение, а еще надо к этому прибавить удаленность от берега — порядка 1,5 тысячи километров и пять месяцев полной темноты полярной ночи. Да, это действительно экстремальные условия, представить сложно, а полярники, ученые, специалисты разных профессий не просто здесь живут, но и работают, реализуют программу масштабных исследований. Действительно, это подвиг», — сказал президент РФ Владимир Путин.

В Антарктиде у России пять сезонных и пять круглогодичных станций. «Восток» — самая южная. Условия на станции были скромными, теперь же возможности увеличились. Одна из важнейших задач ученых-полярников — исследование подледникового озера Восток и поиск древнего льда. Ученые уже готовятся к тому, чтобы проникнуть в озеро и изучить его.