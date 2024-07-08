Электробус «Синара» для Магнитогорска представили на выставке «Иннопром‑2024»

Новый транспорт запустят в 2025 году

Магнитогорск станет первым городом, где запустят электробусы «Синара-6253». В 2024 году проведут обкатку, а поставка новых машин начнется в 2025-м. Экологичное транспортное средство в эксклюзивной окраске для столицы металлургов представили на Международной промышленной выставке «Иннопром-2024». Крупное событие проходит 8—11 июля в Екатеринбурге. Электробус разместили на уличной экспозиции, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

«Группа „Синара“ — наш серьезный стратегический партнером. Мы активно сотрудничаем в плане транспортных решений — это завод по производству электротранспорта, широко известных троллейбусов. В этом году должны завершиться работы по сертификации электробуса. Первые электробусы появятся в Магнитогорске уже в следующем году», — отметил губернатор Алексей Текслер.

По данным Группы «Синара», машина имеет автономный ход до 240 километров. Электробус полностью низкопольный, он вмещает почти 90 пассажиров (37 из них могут ехать сидя). Транспортное средство оснащено функциями «антизажим» и «книлинг» (наклон корпуса на остановках для посадки маломобильных пассажиров), имеет двухзонную климатическую систему. В электробусе предусмотрены увеличенные дверные проемы, современное место водителя, стальной каркас кузова, усиленная тормозная система.

О запуске электробусов в Магнитогорске губернатор Алексей Текслер впервые сообщал во время эфира в Центре управления регионом в октябре 2023 года.

«У нас будет собственная база троллейбусов и электробусов. Это дополнительные рабочие места и в целом новые компетенции», — отмечал глава региона.

Во время прямой линии в декабре 2023 года губернатор говорил, что электробусы будут выглядеть так же, как челябинские троллейбусы. В рамках рабочего визита в Магнитогорск Алексей Текслер сообщил, что в 2024 году электробусы пройдут сертификацию, а поставят их в 2025-м.

«Магнитогорск станет первым городом региона, где появятся электробусы. Наш завод городского электрического транспорта в этом году сертифицирует новую модель, а город подготовит необходимую инфраструктуру. И в следующем году в город поступит новая техника», — говорил глава региона.

Сертификация подтверждает безопасность транспортного средства для пассажиров и персонала. Эксперты тестируют внутренние и внешние системы, проверяют тормоза, климатическую систему, сиденья, стекла, шины, уровень шума. Выданный документ дает возможность запустить полноценное серийное производство.

Сборкой экологического транспорта займутся на Челябинском заводе городского электрического транспорта. Предприятие открылось в марте 2023 года. Там делают троллейбусы для Челябинска (всего будет 168 машин «Синара-6254») и других городов России. На заводе организован полный цикл — от сварки каркаса, нанесения краски и лака до сборки, пусконаладки и диагностики. По комплектации — 90% от российских производителей.

Добавим, на «Иннопроме-2024» между Челябинской областью и Группой «Синара» подписано соглашение о развитии городского электротранспорта.