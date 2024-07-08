Челябинский «Завод роботов» представил на «Иннопроме‑2024» первую серийную модель

В свободную продажу роботы‑манипуляторы поступят в августе

На Международной промышленной выставке «Иннопром-2024», которая начала работу сегодня в Екатеринбурге, ООО «Завод роботов» представило на коллективном стенде Челябинской области первую серийную модель шестиосевого промышленного робота-манипулятора RusRobot RR-120-2900. Об этом сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

«Это робот-манипулятор грузоподъемностью до 120 килограммов — полностью российская разработка: программное обеспечение и система управления, конструкторская документация. С 2019 года компания „Русский робот“ начала разработку программного обеспечения линейки промышленных роботов-манипуляторов. В Челябинске было открыто уникальное производство. В линейке сейчас представлены пять видов роботов, это первая серийная модель, которая успешно прошла все испытания и уже работает на предприятии-заказчике. Первые 20 роботов разработаны, в свободную продажу они поступят в августе. Остальные серийные модели выйдут через год — уже с опцией сварки, покраски, разной досягаемостью», — рассказала корреспонденту ИА «Первое областное» директор по маркетингу ООО «Русский робот» Анастасия Шершнева.

Уровень локализации продукции в ООО «Русский робот» на данный момент составляет 73%, через три года планируется полностью локализовать производство.

В рамках первой очереди проекта предприятие в год может выпускать до 600 роботов различных модификаций. В дальнейшем планируется расширение мощностей до 1000 роботов в год. Появятся серийные модели грузоподъемностью 60, 25 и 6 килограммов, часть из них — в исполнении для кузнечных производств (с опцией сварки).





При этом компания не только выпускает роботы-манипуляторы, но и интегрирует их в производственный процесс. Через месяц в Челябинске откроется учебный центр «Русский робот» для интеграторов и студентов профильных вузов.

В феврале 2024 года президент РФ Владимир Путин посетил с рабочим визитом первое в России предприятие по серийному производству и сборке промышленных роботов — «Завод роботов», расположенный на территории Челябинского кузнечно-прессового завода.