Губернатор Алексей Текслер осмотрел стенд компании «Россети Урал» на международной промышленной выставке «Иннопром-2024» в Екатеринбурге, где представлена автомастерская на шасси «Урал» с гибридной силовой установкой. Это результат совместного с миасским автозаводом «Урал» проекта, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Представленная автомастерская является пилотным экземпляром с альтернативным источником энергии. Инновационная модель автомобиля на гибридной тяге создана специально для энергетиков.

Электромобиль имеет колесную формулу 4×2, полную массу 19 тонн при грузоподъемности шасси до 10,5 тонн. Емкость тяговых батарей российского производства составляет 250 кВт*ч. Тяговые аккумуляторные батареи с системой терморегуляции, контроля температур и напряжения гарантируют безопасность при эксплуатации. Длительный срок службы возможен даже при температурах до −45 градусов.

Данная разработка уже вызвала интерес потенциальных покупателей, ведь в числе ее преимуществ — нулевой углеродный след и низкая стоимость обслуживания из-за отсутствия ДВС и КПП.

Также на стенде компании «Россети Урал» миасский автозавод представляет электрогибридный грузовик «Урал С230Е5» — бригадный автомобиль. Он предназначен для доставки бригад и всего необходимого электротехнического оборудования к месту проведения ремонтных работ на воздушных и кабельных линиях. Автомобиль имеет колесную формулу 4×2, генераторная установка увеличивает запас хода до 500 км.



Представленные на «Иннопроме» модификации электромобилей уже успешно прошли предварительные ходовые испытания и после сертификации будут направлены в опытную эксплуатацию. Начало их серийного производства запланировано на конец 2025 года.

Соглашение о сотрудничестве компании подписывали на выставке в 2023 году в присутствии губернатора Алексея Текслера. Тогда же отмечалось, что «Россети Урал» заинтересованы в эксплуатации спецтехники на электрической тяге, в том числе для снижения издержек.



Генеральный директор автозавода Павел Яковлев отмечал, что машина будет работать практически беззвучно. Ее двигатель не только очень тихий, но и в режиме электротяги не наносит вреда природе.

Пока что спецавтотранспорт компании — электролаборатории, бурильно-крановые машины, автокраны и другие машины — работает на традиционном топливе. Опытная эксплуатация покажет, появится ли транспорт с гибридной тягой в автопарке «Россети Урал».

Тестирование машины планировали проводить в 2024 году в одном из отделений «Челябэнерго» и в 2025-м в труднопроходимой местности.