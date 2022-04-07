В Челябинске запустят первое в России производство стекла для небоскребов

Завод «Модерн Гласс» получил 1,6 млрд рублей на создание линии 12-метровых листов

В Челябинске начнут производить стеклопакеты до 12 метров в длину. Их используют при строительстве современных небоскребов, они могут закрывать до двух этажей. В России такую продукцию не выпускают, поэтому облицовку для современных офисных зданий чаще всего заказывали за границей. Новую линию запустят на заводе «Модерн Гласс» в Ленинском районе. На реализацию проекта предприятие получило заем от Фонда развития промышленности в 1,6 млрд рублей. Корреспонденты ИА «Первое областное» вместе с губернатором Алексеем Текслером и представителями Минпрома побывали на заводе и узнали, как будут производить стекло, которое в семь раз прочнее обычного.





Предприятие «Модерн Гласс» работает в Челябинске в течение 20 лет. Это самый крупный завод в России, который производит листовое стекло. Он делает сложные архитектурные стеклопакеты для стадионов, аэропортов, деловых и общественных зданий. Среди самых значимых реализованных проектов — «Лахта-центр» в Санкт-Петербурге, а также технопарк Сбербанка в Сколково, который строят по проекту Захи Хадид. В Челябинске стекло «Модерн Гласс» использовали, например, для облицовки бизнес-центров Newton, Greenplex, «Бовид», отеля «Видгоф», ТРК «Куба».

Как рассказал гендиректор завода Михаил Дедович, современный тренд в архитектуре — панорамное остекление. Его задал Apple, построив в 2017 году в Кремниевой долине нео-футуристичное здание. Оно похоже на стеклянную летающую тарелку. С тех пор ведущие архитектурные бюро стали проектировать небоскребы с почти нереалистичными требованиями по качеству и размеру стекол. В России можно было найти полотна с максимальной длиной 6 метров. Все остальное приходилось заказывать заграницей.

«На Урале, например, строили башню РМК в Екатеринбурге. Этот проект разработало бюро Нормана Фостера. Здание должно выглядеть как кристалл меди. Фасад состоит из 180 элементов — стекол 8 на 12 метров. Там должен был стоять цельный стеклопакет, но, к сожалению, в России это нельзя реализовать, и его разбили. В сегодняшних условиях можно было бы реализовать идею архитекторов в первоначальной задумке», — говорит Михаил Дедович.

Для завода санкции оказались временем возможностей. Раньше челябинское предприятие конкурировало с западными производителями, а теперь соперников на внутреннем не осталось. При этом компания работала на экспорт в 10 стран, в том числе сотрудничали с США и Европой. Сейчас в географии поставок остались страны СНГ, а также Монголия и Афганистан.

На запуск новой производственной линии «Модерн Гласс» получил 1,6 млрд рублей. Это льготный заем от Фонда развития промышленности. Деньги пойдут на оплату контрактов. Оборудование (более 150 грузовиков со станками) привезут из Германии и Австрии. Санкции не помешают, потому что предприятие успело заключить все договоры до начала военной спецоперации. Европейским партнерам пришлось запрашивать разрешения у своих регуляторов, и им дали добро. По словам Михаила Дедовича, оборудование поставят до конца октября. Запустить новую линию собираются в первом квартале 2023 года.





«Это большой и сложный проект. Монтаж оборудования требует современного программного обеспечения и высококвалифицированного персонала. Также какое-то время займут испытание и лицензирование продукции. Общественные зоны — зоны повышенного внимания. Но мы готовы к этому процессу», — рассказал руководитель предприятия.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер назвал опыт «Модерн Гласса» по импортозамещению примером для других предприятий региона.

«Это абсолютно конкурентоспособное, а по многим параметрам и превосходящее мировые аналоги производство. Стеклопакеты используются в сложных архитектурных объектах не только в нашей стране, но и поставляются во многие страны мира. Завод расширяет мощности. Новое производство позволит заместить до 90% импорта в крупноформатных стеклопакетах, стеклоизделиях строительного назначения», — заявил глава региона.

На площадке завода «Модерн Гласс» состоялось совещание по проектам импортозамещения.

«В регионе накоплены по-настоящему сильные компетенции в традиционных промышленных отраслях — металлургия, металлообработка, производство стройматериалов, машиностроение. Важно уходить от зависимости в импортных комплектующих, оборудовании, сырье в этих отраслях. И мы активно этим занимаемся. Создан центр импортозамещения. Это интегратор, который должен объединить малый, средний и крупный бизнес, всем найдется своя ниша», — отметил Алексей Текслер.





В качестве примеров успешного импортозамещения глава региона привел предприятия, производящие строительно-дорожную технику, грузоподъемное оборудование, машиностроительные компании.

Алексей Текслер акцентировал внимание на том, что важно не только продолжить работу в базовых отраслях, но и не упускать другие сферы, в том числе потребительскую. В этой работе, по словам главы региона, необходимо уделять пристальное внимание качеству и цене товаров, чтобы они были лучше и дешевле импортных.

«Нам нужны свои решения: в производстве упаковки, различного рода комплектующих, во вторичной переработке сырья. Приведу в пример компании, которые так или иначе связаны с госпрограммами по поддержке импортозамещения. „Союзполимер“ — наше предприятие производит пищевую упаковку широкого спектра. Магнитогорский завод химических реагентов производит химизделия, которые используются в сельском хозяйстве, в медицине. Сейчас они активно переформатируют производство под полное импортозамещение», — уточнил Алексей Текслер.

Губернатор поручил экономическому блоку правительства уделить пристальное внимание легкой промышленности. Также глава региона определил задачу в сохранении лидерских позиций региона в агропромышленном комплексе.