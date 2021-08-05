Российского легкоатлета дисквалифицировали в состязаниях по ходьбе на Олимпийских играх

Челябинца Василия Мизинова сняли с соревнований за четыре замечания

На Олимпиаде в Токио завершился турнир по спортивной ходьбе среди мужчин на дистанции 20 км. Единственного российского атлета в этом виде программы Василия Мизинова из Челябинска судьи сняли с соревнований за неправильную, по их мнению, технику ходьбы.

Дисквалификация спортсменов-ходоков на соревнованиях за технику прохождения дистанции не редкость. Атлетам необходимо чередовать шаги таким образом, чтобы осуществлялся контакт с землей и при этом не происходило видимой для человеческого глаза потери контакта. То есть вынесенная вперед опорная нога должна быть полностью выпрямлена с момента первого контакта с землей до прохождения вертикали. Иначе говоря, судьи увидели в действиях россиянина нарушения правил в технике ходьбы.

«Раньше на соревнованиях по спортивной ходьбе действовало правило трех замечаний, после которых атлета автоматически снимают с дистанции. Сейчас эти правила изменились. Теперь в случае получения трех замечаний спортсмен отправляется на так называемую штрафстоянку, где отбывает наказание в виде двух минут. И только если он получает четвертое замечание, то судьи снимают его с соревнований», — сообщил корреспонденту ИА «Первое областное» главный тренер сборной Челябинской области по легкой атлетике Александр Колесников.

Василий Мизинов рассматривался специалистами как один из претендентов на завоевание олимпийской медали. Призер чемпионатов мира и Европы стал единственным участником мужских состязаний в спортивной ходьбе на 20 км.

Россиянин успешно стартовал, находясь в группе лидеров. На первых 5 км дистанции занимал промежуточное третье место, отставая от китайского спортсмена на 11 секунд. За 12 км до финиша судьи вынесли Мизинову третье предупреждение, отправив на 2-минутный «пит-стоп». Получив четвертое замечание, челябинский спортсмен вынужден был сойти с дистанции по решению судей.

Победу в соревнованиях неожиданно одержал итальянский спортсмен Массимо Стано, преодолевший дистанцию за 1:21.05. Второе и третье места заняли хозяева соревнований — Коки Икэда и Тошикадзу Яманиси, уступившие лидеру 9 и 23 секунды соответственно.